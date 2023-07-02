الأحد 02 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الرصيفة.. الحبس والغرامة لـ7 أشخاص ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر

سجن - (تعبيرية)
سجن - (تعبيرية)
دانت محكمة جنايات الرصيفة في محافظة الزرقاء، 7 أشخاص بعد ثبوت ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر بالاشتراك، وقررت وضع كل واحد منهم بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات.اضافة اعلان

وغرمت المحكمة المدانين مبلغا ماليا قيمته 35 ألف دينار، وبواقع 5 آلاف دينار لكل واحد منهم، وسيكون القرار نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وبين قرار التجريم الذي صدر وجاهيا، أن المدانين استقطبوا المشتكي واستغلوا ظروفه المادية وحاجته لمبلغ مالي من أجل إجراء عملية جراحية لابنته التي تعاني من مرض غضروفي في ركبتها، واتفقوا معه على بيع إحدى كليتيه، ونقلوه إلى تركيا وعلموا على تأمينه بالإقامة، ثم أخذوه إلى المستشفى، وجرت بعد ذلك الملاحقة وتحويل القضية إلى المحكمة.

وتشير المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2009 إلى أنه يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من باع شخصا لم يكمل 18 عاما، أو ارتكب جرائم الاتجار بالبشر التي نص عليها القانون. (بترا)
646b282a25b17

توضيح تفاصيل فيديو سائق حاول الفرار من الأمن 01 تموز 2023

1688207964149 (1)

وصول 31 حافلة على متنها ألف حاج إلى حدود المدورة 01 تموز 2023

11565984-1688102910

الخارجية تحذر الأردنيين المقيمين في فرنسا 01 تموز 2023

دوام تلفريك عجلون طيلة أيام عيد الأضحى

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار 01 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طلبة توجيهي تقدموا لأحد الامتحانات - (أرشيفية)

التربية توجه إرشادات خاصة لطلبة التوجيهي

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-02 at 1.09.45 PM

القبض على 12 تاجرا ومروجا للمخدرات في عدة محافظات

منذ5 ساعة
أرض مزروعة في إحدى المحافظات-(أرشيفية)

مزايا الأردن المتنوعة تمكنه من أن يصبح مركزا إقليميا للأمن الغذائي

منذ19 ساعة
اعتماد إدارة فعالة لقطاع المياه يحد من مخاوف ندرتها في الأردن

اعتماد إدارة فعالة لقطاع المياه يحد من مخاوف ندرتها في الأردن

منذ19 ساعة
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد

ذكرى ميلاد ولي العهد التاسع والعشرين أول أيام عيد الأضحى

منذ19 ساعة
رقيب سير - (أرشيفية)

الأمن ينفي وقوع حادث اعتداء على رقيب سير بأداة حادة في عمان

منذ19 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 التضليل في كلام المستشار

ماهر أبو طير |اليوم

عن قانون السير الجديد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حكومة لتحسين الخدمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مستقبل الوظائف

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات | منذ19 ساعة
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 