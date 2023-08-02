الخميس 03 آب 2023
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"الرقابة والتفتيش": مؤسسات طبية تعيد استخدام مستلزمات "المرة الواحدة"

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
عمان - كشفت تقارير قسم الرقابة والتفتيش بمديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، عقب التفتيش على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في المملكة، عن "ممارسات خاطئة ترتكبها هذه المستشفيات والمراكز، من بينها إعادة تعقيم المستلزمات الطبية المعقمة من مصنعها وغير المعدة لإعادة التعقيم".اضافة اعلان
وحذرت "الرقابة والتفتيش" هذه المؤسسات بكتاب رسمي حصلت "الغد" على نسخة منه، من إعادة تعقيم مثل هذه المستلزمات نهائيا، كونها معدة للاستخدام مرة واحدة من مصنعها، فضلا عن أن طرق التعقيم المتبعة حاليا في بعض المستشفيات لا تضمن فعالية التعقيم وتؤثر على مأمونية المستلزم المعاد تعقيمه لما لها من آثار على خصائصه الفيزيائية.
وأكد كتاب المؤسسة ضرورة تثقيف المعنيين في جميع أماكن بيع هذه المستلزمات وعدم إعادة تعقيمها تحت أي ظرف، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال تم ضبط مثل هذه الممارسات مرة أخرى.
وأفادت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في رد حول إجراءاتها حيال هذه الممارسات لـ"الغد" أنها تقوم بتنفيذ جولات تفتيشية دورية على أماكن تداول المستلزمات الطبية للتحقق من سلامة إجراءات تخزينها وتداولها وحسب المواصفات المعتمدة لدى المؤسسة، والمقدمة ضمن الوثائق الخاصة باستيراد وإجازة تداول هذه المستلزمات والمثبتة على بطاقة بيان المستلزم.
وأشارت إلى أنها تقوم أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ضبط أي مخالفات بهذا الخصوص.
وأضافت أن إعادة تعقيم الأجهزة والمستلزمات المعدة للاستخدام لمرة واحدة قد يشكل خطورة على صحة وسلامة المريض، لعدم وجود تحقق من فاعلية إعادة التعقيم أو تأثيره على المادة المصنع منها المستلزم. 
وكانت أنشئت مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات كمديرية منفصلة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء عام 2012 بعد أن كانت شعبة تابعة لقسم التسجيل في مديرية الدواء منذ العام 2006، ومن ثم أصبحت قسما تابعا لمديرية الدواء بعد أن ازدادت مهامها وتوسعت لتشمل إجازة وتداول جميع المستلزمات الطبية، بما فيها المعقمات والمطهرات وكذلك إجازة وتداول جميع مواد التجميل والمستحضرات التجميلية الصيدلانية.
والمديرية معنية بإجازة تداول والسماح باستيراد الأجهزة الطبية، بما فيها المعقمات والمطهرات والمستحضرات التجميلية الصيدلانية.
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