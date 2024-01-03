الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الرواد ضمن قائمة فوربس لاقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط لعام 2023

الرواد ضمن قائمة فوربس لاقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط لعام 2023
الرواد ضمن قائمة فوربس لاقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الاوسط لعام 2023
اعلنت مجلة فوربس عن قائمتها لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023 في قدرتهم على الاستدامة والدمج والنمو.
وجاء الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المهندس عبدالوهاب الرواد ضمن القائمة التي ضمت 100 قائد اعمال من 22 جنسية مختلفة.اضافة اعلان
واعتمدت فوربس في اختيارها لأقوى الرؤساء التتفيذيين عدة معايير منها  تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها، وحجم  الشركة التي يرأسها من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.
كما شملت المعايير إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي، والابتكارات والمبادرات التي نفذها، اضافة الى خبرته في منصبه وخبراته العامة.
وبحسب فوربس، فقد تمكن 100 رئيس تنفيذي من تحقيق إيرادات مجمّعة تجاوزت تريليون دولار عام 2022، وبلغت قيمة الشركات التي يمثلونها ما يزيد على 5 تريليون دولار.
وتضم القائمة رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى في عدة مجالات منها قطاع النفط، والغاز، والتعدين، والمطارات، والبنوك،  والانشاءات، والاتصالات والعقارات.
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