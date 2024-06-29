الرياضيات "تحبط" الطلبة.. و"التربية" توضح

آلاء مظهر

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عمان – في الوقت الذي أثار الفرع (أ) من السؤال الثالث في امتحان الرياضيات للفرع العلمي أمس جدلا واسعا حول ما إذا كان من خارج الكتاب المدرسي أم من داخله، أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن السؤال هو من "داخل الكتاب المقرر".وبين شحادة لـ"الغد" ، أن المناقشة الأولية لمشرفي مبحث الرياضيات أكدت أن السؤال الثالث، فرع (أ) في امتحان الرياضيات للفرع العلمي/الورقة الأولى، جاء من داخل الكتاب المقرر، ويحاكي الأفكار الواردة في الصفحتين (68) و(69) من كتاب الطالب، وبالتحديد الأسئلة ذوات الأرقام (30) و(41) و(45) و(47).وقال شحادة إن جميع المفاهيم الواردة في السؤال هي من ضمن المادة المقررة، وقد وردت هذه المفاهيم نصا صريحا في الأسئلة أعلاه وفق الكتاب المدرسي المعتمد.وأضاف أن اللجان المشرفة المختصة التي تناقش الأسئلة بعد نهاية كل امتحان، أكدت مراعاة الأسئلة للفروق الفردية بين الطلبة، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة جاءت ضمن المنهاج المدرسي المقرر، وتراعي جدول المواصفات الذي وضعته الوزارة.وأوضح أن اللجان أكدت أيضا أن وقت الامتحان كان كافيا ومناسبا لطبيعة الأسئلة وعددها.في المقابل، تباينت آراء الطلبة حول امتحان مبحث الرياضيات أمس، في اليوم الثالث لامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، بين التذمر والارتياح.واعتبر عدد من طلبة من الفرع العلمي أن الأسئلة "متوسطة مائلة للصعوبة"، ووصفها آخرون بأنها "متوسطة" تحتاج إلى وقت أطول من المدة الزمنية المخصصة للامتحان (ساعتان ونصف)، في وقت أعرب فيه طلبة الفرعين الأدبي والشرعي عن ارتياحهم من مستوى ونمطية الأسئلة.وكان نحو 147122 تقدموا لتأدية الامتحان في عدة مباحث مقررة، حيث امتحن طلبة الفروع الأكاديمية في الورقة الأولى من مبحث الرياضيات، في حين امتحن طلبة الزراعي في مبحث إنتاج نباتي/ الورقة الأولى، وطلبة الفرعين الصناعي والفندقي بالورقة الأولى لمبحث الرياضيات، وطلبة الاقتصاد المنزلي في مبحث العلوم المهنية الخاصة/ الورقة الأولى.وفي هذا الصدد، قالت الطالبة بتول إيهاب من الفرع العلمي، إن الامتحان كان متوسطا مائلا للصعوبة، لكن الأسئلة في المجمل، كانت بحاجة إلى وقت أطول من المدة المخصصة للامتحان.وأكدت إيهاب أن الامتحان "لا يمكن وصفه بالصعوبة البالغة، لكن هناك بعض الفقرات بحاجة إلى تركيز في الإجابة وهذا يتطلب وقتا من الطلبة، لاسيما الأسئلة الموضوعية منها، لافتة إلى أن الامتحان جاء شاملا لأفكار الكتاب ومراعيا لقدرات الطلبة.وخالفها الرأي الطالب مروان صبحي (علمي)، الذي رأى أن الأسئلة كانت صعبة، والمدة الزمنية المخصصة للامتحان لا تتناسب مع مستوى الأسئلة، معتبرا أنها فوق المستوى التحصيلي للطلبة، ولم تراع مستوياتهم وقدراتهم المختلفة.وأشار مروان إلى أن الامتحان لا يمكن مقارنته بالدورة الماضية من حيث صعوبته، فأسئلته طويلة وبحاجة إلى وقت طويل للإجابة، لافتا إلى أن الفقرة (أ) من السؤال الثالث المتعلقة بالنقطة الخارجية ليست مطلوبة من الطلبة في المنهاج الجديد.وذهبت الطالبة مريم محمد (علمي)، إلى وصف الأسئلة بأنها متوسطة، مؤكدة أنها ضمن المستوى التحصيلي للطلبة وراعت مستويات وقدرات الطلبة المختلفة.وبينت أن الأسئلة المقالية كانت مريحة بالنسبة لها مقارنة بالموضوعية التي تتطلب الإجابة عنها وقتا أطول.فيما قال علاء فيصل (علمي) إن الامتحان كان فوق المتوسط ومائلا للصعوبة، والوقت محسوب بالثانية، كون الأسئلة طويلة وحلها يحتاج إلى خطوات.من جهته، رأى أستاذ الرياضيات للفرع العلمي عامر الحطبة، أن الامتحان بشكل عام يعد متوسطا مائلا للصعوبة.وبين الحطبة أن الفقرة (أ) من السؤال الثالث المتعلقة بالنقطة الخارجية ليست واردة في المنهاج الحالي، وهي فكرة محذوفة في الكتاب الجديد، لافتا إلى أن هذا السؤال كان موجودا في منهاج 2005.وطالب الحطبة بأن يتم توزيع علامة هذا السؤال على بقية الأسئلة، كونه ليس من أفكار الكتاب، مؤكدا أن الامتحان، بمجمله، يراعي الفروقات الفردية، وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنه.من جانبه، قال الأستاذ مصطفى العفوري إن الامتحان يعد متوسطا ومراعيا للفروق الفردية بين الطلبة.وبين العفوري أن الامتحان ينسجم مع جدول المواصفات، مؤكدا أن الطلبة الباحثين عن النجاح بإمكانهم تجاوزه، وكذلك الطلبة الراغبين بالحصول على علامات مرتفعة.وفي ما يتعلق بالفرع (أ) من السؤال الثالث، أوضح العفوري أن السؤال ليس من الكتاب المدرسي، لكن أفكاره مستمدة من المنهاج، وبإمكان الطلبة الإجابة عنه بناء على مهاراتهم التراكمية، ولا يستغرق حله سوى بضع دقائق.أما أستاذ الرياضيات أسامة العكور، فقال إن أسئلة الرياضيات للفرع الأدبي يمكن وصفها بالمتوسطة، لافتا إلى أن جميع الأفكار الواردة في الامتحان كانت ضمن المنهاج المقرر.وأضاف العكور أن الطلبة الباحثين عن النجاح بإمكانهم تجاوزه، أما الطلبة الراغبون برفع المعدل أو الحصول على علامة مرتفعة، فيتطلب الأمر منهم أن يكونوا دارسين للمادة بشكل معمق.وبين أن الامتحان راعى الفروقات الفردية بين الطلبة، حيث إن هناك بعض الفقرات للطلبة المتميزين، وهذا شيء طبيعي، وبإمكان الطلبة الآخرين الإجابة عنه.واعتبرت الطالبة روان حسان (أدبي)، أن أسئلة امتحان الرياضيات كانت متوسطة مائلة للسهولة، مؤكدة أن الأسئلة كانت من ضمن المنهاج المقرر، لكنها بحاجة للتركيز في الإجابة، لافتة إلى أن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة وعددها.بينما قالت الطالبة ريما عثمان (أدبي)، إن أسئلة الامتحان كانت متوسطة ومناسبة لقدرات الطلبة، والمدة الزمنية كافية، مشيرة إلى أن زميلاتها خرجن من قاعات الامتحان وعلامات الرضا والفرح بادية على وجوههن.وأيدتها مها الرواشدة (أدبي)، مؤكدة أن الأسئلة متوسطة وأفكارها من الكتاب، مبينة أن بعض الأسئلة كانت بحاجة للتركيز قبل الشروع بحلها، لكنها تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.