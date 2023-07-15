السبت 15 تموز 2023
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"الزراعة" تنتظر نتائج التحقيق بحرائق غابات عجلون

محافظة عجلون
"الزراعة" تنتظر نتائج التحقيق بحرائق غابات عجلون
عمان - قال مساعد الأمين العام مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة المهندس خالد القضاة، إن الغابات ملك للوطن، ويجب أن يكون هناك وازع داخلي للحفاظ عليها، مبينا أن الوزارة لم تأل جهدا ببث رسائل توعية للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.اضافة اعلان

وأوضح أن دوريات وعمال الحراج، تعمل طوال العام عبر 70 الى 80 محطة وبرج، بالاضافة الى طوافين ومراقبين، يعملون في التقليم وتنظيف الغابات من الفروع الجافة والأغصان المكسرة، وإزالة الأفرع القريبة من الأرض، لحماية الغابات من الحرائق، والتقليل من خطرها.
وبشأن حماية الغابات من الحرائق، قال القضاة إن الوزارة تعتمد على تنفيذ خطة مشتركة بين مديرية الحراج والدفاع المدني سنويا، بدءاً من فصل الصيف ولغاية نهاية الخريف، إذ يتم عبر الأبراج التبليغ عن أي حريق عبر الإنذار المبكر.
ولفت الى أن نسبة الحرائق انخفضت العامين الماضيين بمقدار 40 %، مقارنة بالأعوام السابقة، كما أن التعديات بالقطع الجائر والحرائق انخفضت 30 %، وهذا يعود إلى وعي المواطن وتشديد الرقابة، وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون الزراعة الذي عمل به في عام 2015.
ولفت إلى أن المشاتل الحرجية في الوزارة وعددها 14، تنتج جميع أنواع الأشجار الحرجية، إذ يجري تزويد المواطنين بالأشتال مجاناً في الشتاء سنوياً، مشيراً إلى أنه يجري توزيع مليوني شجرة حرجية على المؤسسات والمزارعين لزيادة القطاع الأخضر في المملكة.  
ونوه إلى ان حماية الغابات والثروة الحرجية، لا تقتصر على الوزارة، بل هي مسؤولية مجتمعية للمواطن والمؤسسات المعنية كافة. 
وعن الحريق الذي اندلع ظهر الخميس الماضي في منطقة وديان الشام بين عجلون وجرش التي بدأ فيها الحريق، وانتقل لمناطق أخرى، غرب ساكب والصفصافة وكرم أبو عقاب وغيرها، قال القضاة إن وزير الزراعة وجه بفتح تحقيق في القضية، ولا يوجد الى الآن معلومات مؤكدة حول الأسباب النهائية.
وأضاف، في هذه المناطق هناك متنزهون يضرمون النار خلال التنزه، ودرجات الحرارة وهبوب الرياح، الذي يسهم بتمدد الحريق، مبينا أننا ننتظر نتائج التحقيقات.
وعن المساحة التي امتدت لها الحرائق، قال القضاة لا يمكن تحديد مساحة الحريق بشكل نهائي، لكن التقديرات الأولية تشير إلى 120 دونما، مشيرا إلى عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح.
مديرية الدفاع المدني، بينت أنها تعاملت من بداية العام الحالي ولغاية الآن، مع 7050 حريق أعشاب جافة، ومحاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحرجية.
وقالت لـ"الغد"، إنه ما إن تبدأ الأعشاب بالجفاف، حتى تأخذ أعداد حرائق الأعشاب والغابات بالتزايد، نتيجة لأسباب تتعلق بالاستهانة بمتطلبات السلامة، أو الأخذ بالأسباب الاحترازية والوقائية، الكفيلة بالحد من هذه الحوادث.
وأضافت المديرية، أن حرائق الغابات والأعشاب، تشكل أكثر الحوادث نسبة الى المجموع الكلي للحوادث التي يتعامل معها الدفاع المدني، مع بداية فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب، والتي تشكل ظرفا ملائما لنشوب الحرائق، ولا سيما عند غياب او عدم التقيد بمتطلبات السلامة العامة في المواقع التنزهية.
وأوضحت المديرية، أن حرائق الغابات والأعشاب من الحوادث التي يسهل علينا تجنبها، والحد من وقوعها، لأنها غالبا تأتي نتيجة سلوكيات خاطئة، قد يمارسها بعضهم كإشعال النيران قرب الأشجار الحرجية، بقصد الطهي والشواء أثناء التنزه أو رمي أعقاب السجائر على حواف الطرقات، أو حرق الأعشاب في مناطق محاطة بالأشجار، ما يؤدي إلى تفاقم النيران وتوسعها، لتستنزف مساحات كبيرة من تلك الأشجار.
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