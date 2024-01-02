"الزراعة": مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي يصل إلى %20

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عقدت وزارة الاتصال الحكومي أمس، اللقاء الثالث لمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان “القطاع الزراعي واقع وإنجازات”، بمشاركة وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة د. مهند المبيضين، والزراعة م. خالد الحنيفات.وقال “الأردن يعرف خياراته الإستراتيجية وسياسته، ونحن كحكومة نرغب بالتأثير في المواطنين بإيجابية نحو المستقبل، وهذا لا ينفصل عن ما يحيط بنا من حروب وتداعيات في المنطقة، مؤكدًا أن قدرة الأردنيين وقيادتهم الهاشمية على النفاذ من الأزمات تُعد العنوان الأبرز للمملكة على مر تاريخها المعاصر.وأكد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقف الحرب على غزة، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني عمل منذ اليوم الأول للأزمة على حشد موقف دولي لوقف إطلاق النار، وإدامة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ومنع تهجير الغزيين.وبين أن الحكومة بتوجيهات ملكية سامية خصصت مبلغ 3 ملايين دينار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتواصل القيام بدورها في خدمة أبناء قطاع غزة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب للأهل في الضفة الغربية، وتسيير شاحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الضفة أيضا، إلى جانب عمليات الإنزال الجوي لسلاح الجو الملكي إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في شمال وجنوب غزة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأهالي القطاع للتخفيف عنهم في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.وقال المبيضين إن الوزارة مستمرة بعقد لقاءات المنتدى التواصل، الذي يستضيف المسؤولين والمجتمع مع وسائل الإعلام للحديث حول القضايا الوطنية والمواضيع العامة.من جانبه، اشار الحنيفات إلى أن الوزارة أحرزت خطوات تقدمية في مجالات متعددة العام الماضي، بخاصة في مجالي الأمن الغذائي والتغير المناخي. وقال إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تصل لنحو 20 %، وإن الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعا بنسبة 17 % عام 2023 مقارنة بالأعوام الماضية.وأضاف “كون القطاع الزراعي اللبنة الأساس لركيزة الأمن الغذائي، وأكثر القطاعات تأثرا بتداعيات التغير المناخي، فقد حظي بتوجيهات ومراقبة مستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أدى إلى إطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة عام 2022 والتي يستمر تنفيذها حتى العام القادم، للنهوض بالقطاع الزراعي وليكون الأردن آمناً غذائيا وقادراً على مجابهة تحديات التغير المناخي.وأشار إلى استحداث برنامج تعزيز الاستدامة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ عدة إجراءات لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات التغير المناخي.وقال إن الوزارة مولت 233 مزارعا بأنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه، عبر تيسير قروض حسنة، وتمويل 9777 مشروعا زراعيا من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي بتكلفة 52.485 مليون دينار، أدت إلى توفير 6822 فرصة عمل في قطاع الزراعة.وبما يخص التشريعات القانونية، أشار الحنيفات إلى تعديل قانون صندوق تكافل المخاطر الزراعية لتوسعة مظلة الشمول لأكبر عدد من المزارعين، والسير بإجراءات إقرارها حسب الأطر الدستورية، والتي من شأنها أن تحمي المزارع من مخاطر طبيعية قد تلحق أضرارا بالمساحات الزراعية أو تمس الثروة الحيوانية.وقال إنه جرى دعم إنشاء 2000 بئر لجمع المياه في الأراضي الزراعية والحدائق المنزلية، و63 سدا وحفيرة ترابية في البادية، وإنشاء جابيونات في مساقط مائية لحماية المراعي والموائل الطبيعية، وصيانة وتبطين وتركيب أنابيب ري على مياه الينابيع بطول 250 كم، وإنشاء نماذج للأعمال الريادية لاستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة جرى تشغيلها في سدي الموجب بالكرك والتنور بالطفيلة.وأشار إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء 15 مصنعا للصناعات الزراعية في المدن الصناعية والمناطق التنموية، واستحداث برنامج حماية وتتبع للمنتجات النباتية والحيوانية، وإحالة عطاء لشراء معدات وأجهزة لإنشاء مستشفيين بيطريين في إقليمي الشمال والجنوب.وقال إنه جرى تحصين 75 % من المجترات الصغيرة ضد الحمى القلاعية، واستحداث برنامج تنمية واستدامة الحراج والمراعي والنظام البيئي، مشيرا إلى إنجاز 30 % من بنك البذور وستتم متابعة إنجازه العام الحالي، وحفر 10 آلاف بئر.-(بترا)