الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الزراعة و"الأغذية العالمي" يطلقان "هاكاثون هدر الغذاء"

الزراعة و الأغذية العالمي يطلقان هاكاثون هدر الغذاء
الزراعة و الأغذية العالمي يطلقان هاكاثون هدر الغذاء
عمان - أطلقت وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي أمس البرنامج التدريبي الإبداعي "هاكاثون هدر الغذاء" والذي يأتي تحت مظلة أنشطة الحملة الوطنية "لا لهدر الغذاء" التي أطلقها وزير الزراعة المهندس رئيس مجلس الأمن الغذائي خالد الحنيفات، وفقاً لإستراتيجية الأمن الغذائي (2021-2030).اضافة اعلان
ويركز هذا الهاكاثون على مسارين، الريادي والبحثي، حيث يهدف الأول إلى تعزيز حلول مبتكرة لحد وإدارة هدر الغذاء، وسيتلقى المشاركون فيه تدريبًا شاملاً حول كيفية تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج عمل مستدامة. 
فيما يعمل المسار البحثي، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات، على تطوير منهجيات لاحتساب هدر الغذاء، بهدف إنشاء مؤشر وطني للهدر. 
ويتم تنفيذ هذا المشروع مع مؤسسة سيواس، وهي مؤسسة متخصصة في تنفيذ المشاريع التي تدعم الأفكار الريادية للحفاظ على الاستدامة وتقديم حلول إبداعية لتحديات الموارد الطبيعية.
وأكد الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الأمن الغذائي على أن تكون إحدى اهم اللجان التابعة للمجلس هي لجنة مبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء، وستتولى مهام مسح وتقييم لمبادرات الهدر وتقديم مقترحات لمظلة قانونية توفر الدعم اللازم لهذه المبادرات، وعلى الصعيد البحثي ستعمل اللجنة على تقديم دراسات ومقترحات مشاريع لخفض الفاقد والمهدر من الغذاء. 
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