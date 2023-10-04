الخميس 05 تشرين الأول 2023
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الزعبي: بوادر إيجابية للتوصل إلى إقرار لائحة أجور مرضية للأطباء

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مقر نقابة الأطباء بمجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)
عمان- ما تزال مسألة لائحة الأجور الطبية، في طريقها نحو إيجاد حلول جذرية لها، بعد التئام اجتماعات نقابة الأطباء بالتشاركية مع وزارة الصحة، واتحاد شركات التأمين والجهات ذات العلاقة. اضافة اعلان
وقال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، إن اجتماعا عقد برئاسة الوزراء أول من امس برئاسة امين عام الوزارة د. إلهام خريسات، ضم ممثلين عن النقابة واتحاد شركات التأمين، وجمعيتي: التأمينات الصحية وحماية المستهلك، واتحاد العمال، وممثل عن كل من: البنك المركزي والضمان الاجتماعي والوزارة والتأمين الصحي. 
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد"، أنه جرى في الاجتماع مناقشة لائحة النقابة، ومنحت تسمية لائحة 2020 - 2021، وغيرها مما يتعلق باللائحة وعوامل التضخم في الأعوام الماضية منذ إقرار اللائحة القديمة في العام 2008.
وشدد الزعبي، على أن المجتمعين كافة، أقروا بأن اللائحة المعمول بها الآن (لائحة 2008)، يجب تحديثها وتغييرها نتيجة التضخم الحاصل. 
كما جرى في الاجتماع، تقديم مقترحات من شركات تأمين واتحاد العمال بشأن الزيادة على نسب التضخم، والتي كانت مقرة في اتفاقيات سابقة، لكنها لم تنفذ. 
وأوضح الزعبي أنه اتفق على مقارنة كثير من الإجراءات بين لائحة 2008 و2021، على أن يعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، لاستكمال المناقشات حول اللائحة، مضيفا أنه علينا الأخذ بالمقترحات عليها، عند إجراء أي تغييرات عليها. 
وشدد نقيب الأطباء، على أن هناك كثيرا من الإجراءات التي تصل لـ40 % من اللائحة الجديدة، لم تكن مسعرة في اللائحة القديمة، ويجب مناقشتها لتقر الأتعاب الجديدة للإجراءات الجراحية والطبية. 
واعتبر الزعبي، أن هناك بوادر إيجابية لحل المعضلات، مبينا أن وزير الصحة د. فراس الهواري والحكومة والبنك المركزي، مهتمون بإنجاز هذه المسألة، مؤكدا أهمية إنجاز لائحة جديدة، أو التعديل عليها، بل بوضع سياسة إستراتيجية لأعوام طويلة، تربط اللائحة بعد إقرارها في آلية معينة، لها علاقة بالتضخم والاقتصاد. 
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