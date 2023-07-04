الثلاثاء 04 تموز 2023
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الزعبي: صرف العلاوة الفنية الجديدة للأطباء مطلع آب

طبيب
طبيب
  بهدف ضبط مهنة الطب وتحديد تخصص كل طبيب وتعريف المواطنين بالتخصصات الطبية، تعمل نقابة الأطباء على إنهاء قائمة بالأطباء بكل التخصصات لنشرها على موقع النقابة خلال شهر، بحسب ما أعلنه نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي.اضافة اعلان
وأوضح الزعبي لـ"الغد" أن نشر أسماء الأطباء المعتمدين من قبل النقابة في التخصصات المختلفة سيتم قريبا بعد مراجعتهم، خصوصا وأنه تم شطب عدد كبير من الأطباء غير المسجلين في نقابة الأطباء.
ولفت إلى أن الكثير من المشطوبين يقومون حاليا بتصويب أوضاعهم من أجل العودة إلى سجلات المزاولين، لافتا إلى أنه من المتوقع خلال شهر من الآن نشر أسماء الأطباء في التخصصات المختلفة.
وقال الزعبي: "ستكون متوفرة للجمهور وللمواطنين خاصة أن هناك تشابكا في الاختصاصات لا سيما في التخصصات الفرعية".
وبين أن عدد الأطباء الممارسين للمهنة في الأردن في كل القطاعات والتخصصات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص يبلغ نحو 28 ألف طبيب وطبيبة، منهم نحو 40 % من أصحاب الاختصاص.
وأوضح أنه جرى اعتماد عدد من التخصصات الفرعية، في حين أن التخصصات الرئيسية موجودة ومتوفرة في الأردن.
واعتبر أن أكثر التخصصات الطبية الرئيسية في الأردن لا يوجد فيها نقص، لكن في التخصصات الفرعية ظهرت تخصصات جديدة قد تعاني نقصا.
وأضاف أن المشكلة في القطاع الطبي تكمن في سوء التوزيع، حيث إن هناك على سبيل المثال 50 اختصاصي قلب في عمّان، وقد لا تجد في محافظات أخرى أي طبيب من الاختصاص ذاته.
وقال الزعبي إن هناك حاجة لإعادة توزيع التخصصات الفرعية في جميع القطاعات الخاص والعام كما يجب أن يُعاد توزيعها بشكل عادل.
وأضاف: "مثلا عندما ننشئ وحدة قسطرة قلب في مستشفى بالسلط ولا يكون هناك طبيب اختصاصي، فهذا غير منطقي".
وشدد على وجوب تعيين أطباء قلب في الوحدة قبل إنشائها، وبالتالي يُعتمد عدد الأطباء الاختصاصيين بنسبة وتناسب مع عدد السكان، لافتا إلى أنه "لا يوجد لدينا نقص بقدر ما نحن بحاجة لإعادة توزيع".
وفيما يخص الإعلانات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الزعبي إن هناك قانونا متعلقا بها موجود في ديوان التشريع، وتتم مراجعته ويحتاج لمزيد من الوقت، مشددا على أن النقابة تراقب هذه الإعلانات وترصد المخالفات.
وفيما يخص اجتماع الهيئة العامة، أوضح أن الدعوة الأولى للاجتماع جرى تحديدها في العاشر من الشهر الحالي، حيث إنه، وكما جرت العادة، لا يمكن تحقيق النصاب في الجولة الأولى، مبينا أن الدعوة الثانية ستكون بعد أسبوع بمن حضر، أي في 17 من الشهر ذاته.
وأكد أن اجتماع الهيئة العامة المقبل سيركز على التقريرين الإداري والمالي وصناديق النقابة، خصوصا الصندوق التعاوني، والعلاقة مع شركات التأمين، ولائحة الأجور الجديدة.
وحول الاتفاقية بين النقابة ووزارة الصحة فيما يخص أطباء الوزارة، أكد الزعبي أنه تم تنفيذ جميع البنود ما عدا بند واحد يتعلق بالعلاوة الفنية.
ولفت نقيب الأطباء إلى أنه أجرى لقاء مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قبل نحو 10 أيام، حيث أبلغه الوزير بأنه تمت الموافقة من قبل وزارة المالية على صرف العلاوة الفنية بنسبتها الجديدة 55 % من ميزانية وزارة الصحة.
ولفت إلى أن صرف العلاوة الفنية سيتم خلال مطلع آب (أغسطس) المقبل.
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