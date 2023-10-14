الزميلة عطيات تفوز بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة"

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فازت الزميلة فرح عطيات بالمركز الأول بجائزة "قريب للصحافة لعام 2023" عن فئة أفضل تقرير عن البيئة والاحتباس الحراري، وذلك عن المادة المعنونة بـ"تغير المُناخ.. نساءٌ ضحايا في طي النسيان".وأعلنت نتائج مسابقة برنامج قريب، التابع للوكالة الفرنسية لدعم الإعلام (CFI) مساء الخميس الماضي، خلال حفل أقامته السفارة الفرنسية.وتناول التحقيق الاستقصائي، الذي أعدته الزميلة عطيات، المنشور في صحيفة الغد اليومية الأردنية بتاريخ 25 تموز (يوليو) 2023، تأثيرات التغيرات المُناخية على حياة الفئات الأكثر هشاشة في الأردن، وبالأخص النساء اللواتي يعشن في قرى تقع في شمال المملكة.ويكشف التحقيق، ومن خلال جولة ميدانية أجرتها "الغد"، شملت أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، كيف حولت موجات الجفاف المتكررة، وانخفاض هطل الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، أماكن كانت تنبض بتربية المواشي والطيور، إلى أخرى مهجورة تماماً.