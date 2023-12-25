الزميل الغول مديرا للمركز الإعلامي في حزب نماء

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قرر أمين عام حزب نماء الدكتور محمد الرواشدة تعيين الإعلامي زكريا الغول مديرا للمركز الإعلامي في حزب نماء.والغول أحد أبرز العاملين في قطاع الإتصال المؤسسي، والصحفي، منذ يزيد من 13 عاما وكان قد شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس شعبة الإعلام في الجامعة الأردنية سابقا ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سابقا واخصائي علاقات -عامة شركة ماسم - السعوديةوعمل الغول محاضرا غير متفرغ في جامعتي الأردنية واليرموك اذ يحمل درجة الماجستير في الإعلام الرقمي وحاصل على أكثر من 30 تدريب صحفي متخصص محلي وعالمي.