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الغد الأردني
الجمعة 12 كانون الثاني 2024
7:31 م
السبت غرة شهر رجب
هلال
أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور احمد الحسنات، أن يوم غد السبت هو غرة شهر رجب لعام 1445 هجرية، الموافق 13 كانون الثاني 2024.--(بترا)
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