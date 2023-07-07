الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

السرحان يؤكد المستوى المتميز في العلاقات مع المنظمات الداعمة لمجتمع الإنترنت

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رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان ووفد من خبراء منظمة RIPE NCC الدولية
استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان وفدا من خبراء منظمة  RIPE NCC الدولية وذلك على هامش إطلاق اليوم الوطني لبروتوكول الإنترنت - الإصدار السادس الذي استضافته الهيئة أمس وبحضور مشغلي الشبكات ومقدمي الخدمات والشركاء المعنيين.اضافة اعلان

السرحان أكد خلال اللقاء أن جهود الهيئة جاءت استكمالا للجهود السابقة التي بذلت في تهيئة المملكةللإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت عبر ما عقدته من سلسلة ورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية متخصصة لبناء القدرات ومشاركة الخبرات الدولية مع الشركاء.

 وأشار السرحان بأن الهيئة مستمرة اليوم بجهودها التعاونية والتزامها الراسخ بمواصلة العمل للمساهمة في جاهزية المملكة الرقمية بشكل مرن ومزود بأحدث تقنيات الإنترنت المتطورة بما فيها الإصدار السادس للإنترنت ، ولوضع التدابير الإستراتيجية اللازمة لمواكبة عمليات نشر هذا الإصدار في المملكة، والاطلاع على أحدث التطورات للبنية التحتية للإنترنت على الصعيدين المحلي والعالمي والتقدم في تعزيز التنمية المستدامة والخدمات لتعزيز أمن الإنترنت وتعزيز النمو الاقتصادي. 

من جانبه أشاد الدكتور شفيق شيا المدير الإقليمي للسياسات والشؤون الحكومية لدى المنظمة بالمبادرات التي تزيد من أواصر التعاون الوثيق الذي ميز العلاقات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن ومنظمات العالم مبرزا أهمية الاستفادة من تجارب الهيئة في سبيل بناء القدرات البشرية وتوفير الأدوات والتقنيات اللازمة ومشاركة الخبرات وتعزيز التعلم المشترك.

ويشار إلى أن اليوم الوطني لبروتوكول الإنترنت - الإصدار السادس يقدم لمشغلي الهواتف المحمولة ومقدمي خدمات الإنترنت ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والمعنيين ضمن قطاع الإنترنت الخبرة التقنية اللازمة لنشر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت بسلاسة.  وتعد هذه المبادرة ثمرة للجهود المشتركة بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن ومنظمة  RIPE NCC لإبراز أهمية الإصدار السادس في تعزيز أمن الإنترنت ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
مدينة عمان

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