 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية: سجن وتغريم من ينقل مخالفي أنظمة الحج

الحجاج
الحجاج
عمان- أعلنت السلطات السعودية، عن إصدار ثمانية قرارات إدارية بتنفيذ عقوبات السجن والإبعاد بحق كل من يقوم بنقل عدد ممن لا يحملون تصاريح أو تأشيرات حج نظامية.اضافة اعلان
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات أصدرت قرارات لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 15 يوما لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بحق من تم ضبطهم، وبينهم مقيمون ومواطنون سعوديون، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، مع التشهير بالمخالفين وترحيل الناقلين من الوافدين ومنعهم من دخول المملكة والمطالبة بمصادرة المركبات.
ودعت السلطات السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.-(بترا)
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