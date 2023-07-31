الإثنين 31 تموز 2023
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السفارة المكسيكية تحتفل بمرور 48 عاما على العلاقات مع الأردن

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جانب من احتفالات السفارة المكسيكية أول من أمس-(بترا)
عمان -  احتفلت السفارة المكسيكية لدى الأردن بحضور السفير المكسيكي روبيرتو هرنانديز، مساء أول من أمس، في مركز هيا الثقافي، بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك والأردن، وإشهار الطبعة الثانية من كتاب تاريخ المكسيك في موجز جديد باللغة العربية.اضافة اعلان
واشتمل الكتاب وفق بيان للسفارة، أمس، على شروحات تمنح معرفة أساسية عن تاريخ المكسيك والذي تم إنجازه بدعم من الخارجية المكسيكية وسفارة المكسيك في مصر وجمعية الصداقة الأردنية المكسيكية.
وقدمت في الاحتفال فرقة الباليه الفلكلورية المكسيكية "تيامو مكسيكو" بقيادة الفنانة لوليتا منشاكا يرافقها المايسترو فرانسيسكو اورتيغا المتواجدة في الأردن، لوحات فنية راقصة تنهل من الموروث المكسيكي، تصاحبها الموسيقا المكسيكية التي عكست ومثلت مختلف ثقافات المكسيك.
وحضر الاحتفال مديرة إدارة شؤون أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الأردنية السفيرة صباح الرافعي وعبر تقنية الفيديو من مكسيكو ستي شارك مدير عام إدارة إفريقيا ووسط آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية المكسيكية السفير اوكتافيا تريب فيانوبا والسفير الأردني لدى المكسيك عدلي الخالدي، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في الأردن وأعضاء المنظمات الدولية والمحلية ورئيس جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية الدكتور بركات عوجان وأعضاء الجمعية.-(بترا)
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