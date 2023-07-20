الجمعة 21 تموز 2023
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السفارة المكسيكية تكرم الإعلام الأردني

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جانب من حفل التكريم لإعلاميين أردنيين في السفارة المكسيكية أمس-(بترا)
عمان - أكد السفير المكسيكي لدى الأردن روبيرتو هيرنانديز، أهمية دور الصحفيين ووسائل الإعلام في تعزيز العلاقات الأردنية المكسيكية والنهوض بها في مختلف المجالات.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال حفل تكريم أقامته السفارة المكسيكية في عمان أمس لعدد من الصحفيين الأردنيين الذين يغطون نشاطات السفارة والأخبار الدبلوماسية، ومن ضمنهم صحيفة "الغد"، بمناسبة مرور 48 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والمكسيك.
وبين السفير أن الإعلام والصحفيين جزء مهم من منظومة بناء وتنمية العلاقات وتنميتها والترويج لكلا البلدين في مختلف المجالات، سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين على مختلف المستويات، والتطور الذي تشهده في مختلف الميادين، مشيدا بمهنية الصحافة الأردنية، ومؤكدا الحرص على التشبيك بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية بين البلدين الصديقين لزيادة التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بما يخدم الجانبين.
واستعرض العلاقات الثنائية وما شهدته من تطور خلال الأعوام الماضية والحرص القائم من كلا الطرفين للحفاظ عليها والبناء على ما تم إنجازه.
من جانبه، أكد رئيس جمعية الصداقة الاردنية المكسيكية الدكتور بركات عوجان، عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي تأسست منذ العام 1975، مشيرا إلى انها علاقات متجذرة رغم بعد المسافات، ومبنية عل الصداقة والمحبة.
ولفت عوجان الى زيارات جلالة الملك الى المكسيك ودورها في تعزيز هذه العلاقات وافتتاح سفارة اردنية بالمكسيك أخيرا.
واستعرض دور الجمعية بالتعاون مع السفارة المكسيكية بعمان في بناء جسور التواصل والتعاون في المجالات كافة وخططها المستقبلية بهذا الجانب، مضيفا: "يجمعنا مع المكسيك الموروث الحضاري والإرث السياحي والتنوع الثقافي الذي يتمتع به البلدان".
من جانبهم، عبر الصحفيون المكرمون عن تقديرهم لهذه اللفتة من السفارة وحرصهم على تغطية جميع الأخبار والنشاطات التي تسهم في تطوير العلاقات وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.
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