السفارة الهندية تحتفل باليوم العالمي لليوغا

إيمان الفارس

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عمان- احتفلت السفارة الهندية في عمان أول من أمس، باليوم العالمي العاشر لليوغا (IDY) 2024، من خلال أداء جلسة استعراضية كبيرة لليوغا في مدينة الحسين الرياضية.وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك مدارس اليوغا البارزة في الأردن، وأصدقاء الهند في الأردن، وأعضاء السلك الدبلوماسي، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والطلاب، وممثلي جمعيات الجالية الهندية، والمغتربين الهنود وعشاق اليوغا، فيما كان محمد صباغ وهو من الشخصيات المؤثرة في أسلوب الحياة على وسائل التواصل الاجتماعي، ضيف شرف هذه الفعالية.وأكد القائم بأعمال السفارة رازيم ك، القيمة الهائلة التي تجلبها ممارسة اليوغا القديمة لتحقيق نمط حياة شمولي يشمل العقل والجسد والروح، وسلط الضوء على التأثير التحويلي الذي يمكن أن تحدثه اليوغا على المستويين الفردي والمجتمعي، مشددا على أهمية شعار اليوم العالمي لليوغا لعام 2024 "اليوغا من أجل الذات والمجتمع" ما يؤكد قدرة اليوغا على تعزيز السلام والوئام ورفاهية المجتمع.وتضمن الاحتفال جلسة يوغا حية بقيادة مدربة اليوغا الأردنية المشهورة ومؤسسة استوديو "فوق قوس قزح" إيمان سحيمات، بالإضافة إلى العروض الثقافية ومقاطع الفيديو التي تعرض الجوانب المتنوعة لليوغا وتراثها الغني.يشار إلى أن اليوغا تعززت على المستوى الدولي في ظل جهود رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عندما أعلنت الأمم المتحدة يوم 21 حزيران يومًا عالميًا لليوغا في عام 2014، مع اعتماد القرار من الجمعية العامة.وتتميز هذه المناسبة بإقامة فعاليات وأنشطة في بلدان حول العالم لرفع مستوى الوعي حول الفوائد العديدة لهذه الممارسة القديمة من الهند.