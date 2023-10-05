الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السفيرة الأمريكية تؤكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية في القدس

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رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يستقبل السفيرة الأمريكية يائل لمبرت

استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية يائل لمبرت، وذلك بمناسبة استلام مهامها سفيرة لبلادها لدى المملكة، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات المشتركة، لا سيما العلاقات البرلمانية.اضافة اعلان

وأكد الصفدي، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدمًا بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، مشدداً على أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف الصفدي أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تحديث منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، ولذا دخلنا المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني شامل غايته تحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية، على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وعماد ذلك تمكين للشباب والمرأة.

وأعربت السفيرة الأمريكية عن تقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة على أهمية ودور الوصاية الهاشمية في القدس.

 كما أكدت حرص بلادها على تعزيز آفاق التعاون المشترك، مشيدة بالجهود الأردنية الكبيرة التي يبذلها الأردن في ملف اللاجئين.
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