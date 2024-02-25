الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير الإسباني: الحكومة الأردنية ملتزمة بزيادة تمكين المرأة

السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس خلال توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة-(من المصدر)
السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس خلال توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة-(من المصدر)
عمان - أكد السفير الإسباني لدى المملكة، ممثل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) ميغيل دي لوكاس، التزام بلاده بأجندة المرأة والسلام والأمن باعتبارها إحدى الدول التي قادت عملية الموافقة على القرار 1835 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام 2000.اضافة اعلان
وقال دي لوكاس خلال حفل توقيع السفارة مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين، إن إسبانيا تفتخر بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن؛ لتعزيز هدف التنمية المستدامة، وخاصة من خلال JONAP، بمساهمة قدرها 250 ألف يورو في العام 2023، ومع خطط لمشاريع مماثلة أخرى  في العام 2024.
وأضاف السفير إن الوكالة الإسبانية واصلت دعمها مشاركة المرأة في الأمن والسلام، وهو ما يعد إحدى أولويات إسبانيا، مشددا على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين، إضافة إلى أجندة الأمن القائمة على المرأة، ومساهمتها باستقرار الأردن على المدى الطويل.
واعتبر أن أجندة السلام والأمن العالمي، إطار سياسي رئيسي لمعالجة قضايا الأمن والاستقرار الأوسع في الأردن.
وأشار لوكاس إلى الأهمية التي تقودها الجهود الأردنية لمواجهة التحديات الضخمة مثل عدم الاستقرار، والصراع  الدائر حاليا في المنطقة، واستضافة عدد كبير من اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليون لاجئ سوري.
وأكد أن الحكومة الأردنية أظهرت مستوى رفيعا من صانعي القرار، والالتزامات، والملكية الوطنية تجاه زيادة المشاركة الكاملة للمرأة في السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد.
من ناحيته، أبدى ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولا بورنيات، اهتمامه بهذا التعاون، لافتا إلى التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأردن، وذلك من خلال توحيد الجهود، حيث سيتم تعزيز فعالية وتأثير هذا البرنامج.
وتحدد مذكرة التفاهم أحكام تنفيذ المساهمات، بما في ذلك فترة تنفيذ مدتها 36 شهرا مع إمكانية التمديد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شباب يعملون في منجرة-(أرشيفية)

"العمل الدولية": الشباب العرب بين 15 و29 عاما يتركزون في الخدمات والمبيعات والحرف

منذ 36 دقيقة
الدواء

هل سيتوقف صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب؟

منذ 37 دقيقة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه نظيرته البلغارية-(بترا)

الصفدي: الأردن يضغط لإدخال المساعدات بشكل كاف إلى غزة

منذ 37 دقيقة
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(ارشيفية)

الدعم الطارئ للاجئين يتطلب 18.5 مليون دولار

منذ 40 دقيقة
رئيس "الأردنية" يبحث ووزير الإعلام السعودي تعزيز التعاون بمجال"التربية الإعلامية"

رئيس "الأردنية" يبحث ووزير الإعلام السعودي تعزيز التعاون بمجال"التربية الإعلامية"

منذ2 ساعة
جلالته يحضر الجلسة الختامية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الملك: الأردن عاصر ظروفا إقليمية انعكست على اقتصاده لكنه تخطاها

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

خذلان غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

نفترض أنهم أردنيون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

3 مسارات تتحالف في توقيت خطير

ماهر أبو طير |اليوم

دموع تماسيح

جهاد المنسي |اليوم

حماس ما بعد الحرب

نضال منصور |اليوم

الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الأزمة والعبرة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |منذ 38 دقيقة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |منذ 38 دقيقة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر
 
 