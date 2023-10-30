الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير البرازيلي: الموقف الأردني الداعم لغزة مشرف ونسعى لإجلاء مواطنينا من القطاع

السفير البرازيلي في الأردن مارسيو فاغونديس
السفير البرازيلي في الأردن مارسيو فاغونديس
 أكد سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشددا على إدانته الأحداث الدامية التي طاولت المستشفيات والمدارس ودور العبادة، إضافة إلى منازل المدنيين في قطاع غزة. اضافة اعلان
وأشاد دو ناسيمنتو، في تصريحات لـ"الغد"، بالموقف الأردني الداعم للفلسطينيين، لافتا إلى أهمية المحاولات الأخيرة للأردن نحو حشد الدعم لمشروع القرار العربي في الأمم المتحدة.  
وأكد السفير أن حكومة البرازيل أعلنت استمرارية تضامنها مع الغزيين، وسط تأكيدات بضرورة تسهيل توصيل وإدخال المساعدات الإنسانية لهم، مشيرا إلى دور الأردن الريادي الحاشد والداعم نحو الوصول إلى "هدنة إنسانية دائمة مستدامة"، من خلال مشروع القرار العربي، الذي بادر به وحاز تصويتا بالأغلبية من قبل معظم الدول الأخرى.  
وقال إن "تعامل الأردن مع قضية الحرب الحالية ليس مفاجئا لنا، حيث يعد الموقف الأردني وتاريخيا؛ الأكثر توازنا"، مؤكدا تأييده لموقف الأردن الداعي لـ"إرساء السلام في المنطقة، باعتباره الحل السياسي الوحيد الممكن لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في الوقت الحالي، وصولا لإتمام النقاشات حول مستقبل المنطقة بأكملها". 
ولفت السفير إلى دعم حكومة البرازيل سائر الجهود التي تدعو لها المملكة الأردنية الهاشمية، مبينا أن السفارات والجهات الدبلوماسية البرازيلية في كامل المنطقة، تحترم جهود الأردن، وتحاول دعمها في موقفها، وذلك توازيا وتصويت البرازيل لصالح مشروع الحل المقترح، وهو مشروع القرار العربي في الأمم المتحدة.  
وأضاف: "لدينا الكثير لنتشارك فيه مع الأردن إزاء كيف يتعامل مع هذه القضية المعقدة، بالإضافة للكثير مما يمكن تعلمه من الدبلوماسية الأردنية والمواقف الثابتة والداعمة للسلام في المنطقة". 
وأكد أن حكومة بلاده على قرب كبير من الجالية الفلسطينية البرازيلية، ممن يحملون الجنسية الفلسطينية والبرازيلية، سواء في قطاع غزة أو ممن يقطنون مع عائلاتهم في الضفة الغربية، موضحا أنها تنتظر "الضوء الأخضر" من قبل مصر، لإجلاء المقيمين منهم في قطاع غزة، وذلك من خلال معبر رفح، لافتا إلى تجهيز طائرة عسكرية برازيلية لعملية الإجلاء المنتظرة نحو البرازيل. 
ودانت الحكومة البرازيلية بشدّة، في بيان حول قصف المستشفى في غزة، وصدر عن وزارة الخارجية البرازيلية في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، القصف الذي تعرّض له المستشفى الأهلي العربي في قطاع غزة، في اليوم ذاته، وأسفر عن استشهاد المئات، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتضامنها مع شعب فلسطين. 
وقالت: "تدين البرازيل بأشد العبارات الهجمات على الأهداف المدنية، لا سيما المرافق الصحية"، مجددة تأكيدها "دعوتها للإنشاء الفوري لممرات إنسانية وعمل فترات هدنة تسمح بالعمل الإنساني الآمن وبتزويد المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود والكهرباء لغزة". 
وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هاجم الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، قائلا: "هذه ليست حربا.. هذه إبادة جماعية، فقد قتل ما يقارب ألفي طفل". 
وأضاف دا سيلفا في وقت سابق، أن الغارة التي أسفرت عن مقتل المئات في مستشفى في غزة، في إشارة إلى المستشفى المعمداني، وما جرى فيها، كانت "مأساة لا يمكن تبريرها"، مجددا دعوته إلى التدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة. 
ومساء الجمعة الماضي، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" فورية في قطاع غزة، فيما أعلن الاحتلال رفض تطبيقها.  
وكانت 120 دولة صوتت لصالح مشروع القرار العربي الذي طرحه الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقابل 14 دولة عارضت القرار، و45 دولة امتنعت عن التصويت. 
ويدعو مشروع القرار العربي إلى هدنة إنسانية دائمة ومستدامة في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما يرفض أي محاولات للترحيل القسري للفلسطينيين. 
ويؤكد ضرورة الإسراع بإنشاء آلية لضمان حماية الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 
وكانت أبرز الدول التي صوتت ضد هذا القرار، النمسا، كرواتيا، الولايات المتحدة، هنغاريا، غواتيمالا، باراغواي اضافة إلى دولة الاحتلال وعدد من الدول الأخرى.
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