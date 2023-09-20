السفير البرازيلي لـ"الغد": المستوطنات عقبة أمام السلام

إيمان الفارس

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عمان - أكد سفير الجمهورية الاتحادية البرازيلية لدى المملكة مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو، متانة وعمق العلاقات الأردنية البرازيلية والمستندة على أهمية الدور المحوري للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وأشار دو ناسيمنتو، في أول مقابلة صحفية خاصة أجراها منذ استلام مهامه في المملكة، مع "الغد" بمناسبة اليوم الوطني للبرازيل، لنموّ صادرات الأردن إلى البرازيل، مضيفا أنها "ارتفعت من 8.3 مليون دولار في العام 2018 إلى 181.5 مليون دولار بنهاية العام الماضي، أي بزيادة 2186 ٪، أي 21 مرة".وأكد السفير أهمية الحجم الذي سجلته وزارة التجارة الخارجية البرازيلية إزاء الارتفاع في صادرات FOB من البرازيل إلى الأردن من 263.75 مليون دولار في العام 2018، إلى 400 مليون في العام 2022، معادلة زيادة نسبتها 51 ٪، لافتا لأن هذه الزيادة، ووفق دائرة الإحصاءات العامة في المملكة، "جعلت البرازيل ثامن أكبر وجهة لصادرات الأردن بحلول نهاية العام 2022، ما يعزز أهمية البرازيل والأردن لبعضهما البعض".وفي التفاصيل، قال السفير إن العلاقات الثنائية بين البرازيل والأردن التي توشك على إكمال 65 عاما تتميز بـ "الحوار السلس والشفاف، وبالصلابة والتنوع"، مدللا على عمق العلاقات باهتمام بلاده بعملية العقبة، والتي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في العام 2015.وأكد أن "القضية الفلسطينية رئيسية وأساسية في العلاقات الثنائية بين الأردن والبرازيل"، لافتا لاعتراف بلاده "حتى في وثائقنا الرسمية، بوصاية المحكمة الهاشمية على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، في القدس، وسأكون مقصرا إذا لم أذكر مدى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأوقاف الأردنية في حماية الأماكن المقدسة".وحول القضايا الإقليمية في المنطقة، أشار لتأييد السياسة الخارجية البرازيلية احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، والتعاون بين الشعوب، وتعزيز الحوار باعتباره الأداة الرئيسية في العلاقات الدولية، مضيفا "نحن دائما مع السلام؛ ولذلك فإن البرازيل تقدر الأردن".وقال "ستقف البرازيل دائما إلى جانب القضية الفلسطينية وتعزيزها"، مضيفا أن "البرازيل هي موطن الجالية الفلسطينية المجتهدة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من نسيجنا الاجتماعي".ولفت للجوء العديد من الفلسطينيين إلى البرازيل في العام 1948 بعد النكبة، معتبرا أن "هذه المبادرة تحكي الكثير عن موقف البرازيل عندما يتعلق الأمر بمحنة إخواننا الفلسطينيين".وأشار السفير للدور النشط والبنّاء الذي تمارسه البرازيل في الدفاع عن الحوار والتوازن لصالح الاستقرار والسلام في المنطقة.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا، أكد السفير أن "الموقف البرازيلي معروف جيدا"، مضيفا "نحن ندين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، ونؤيد ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي".وأشاد بالمبادرة الأردنية والمصرية للدعوة إلى اجتماع العقبة وشرم الشيخ، بهدف "الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب واتباع إجراءات خفض التصعيد. ونأسف لعدم الوفاء بالالتزامات".وقال إن "المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وتشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام السلام. ومن ناحية أخرى، فإن المصالحة بين الفلسطينيين، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية وغزة، تشكل ضرورة أساسية على الطريق إلى السلام".وأكد ضرورة معالجة هذه القضايا لحلّ الدولتين، معتبرا أن "حل الدولتين، على أساس القانون الدولي، وبدعم من المجتمع الدولي، هو وحده الذي سيمنح السلام والتقدم، حيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليا".وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أكد دو ناسيمنتو أهمية دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة والاتفاقيات التجارية بين الجانبين ومن خلال جمعية الأعمال الأردنية البرازيلية والتي يرأسها جمال فريز، مشددا على ضرورة استمرار نموّ التجارة الثنائية خلال السنوات المقبلة، بسبب المبادرات التجارية من كلا البلدين.كما أشار السفير لأهمية أن يستمرّ الأردن في توسيع صادراته إلى البرازيل من خلال شركة البوتاس العربية، موضحا أن شركة البوتاس العربية في أيار (مايو) العام 2022 أكدت، عقب زيارة وزير الزراعة البرازيلي السابق د. ماركوس مونتيس، قرار بيع حوالي 350 ألف طن من البوتاس إلى البرازيل بنهاية العام الماضي، فيما تخطط الشركة الآن لبيع ما يصل إلى مليون طن للبرازيل في نهاية العام المقبل 2024.وأبدى سعادته بإنشاء شركة البوتاس العربية، شركة تابعة لها في البرازيل لتعزيز الصفقات الجديدة مع الأعمال الزراعية البرازيلية.وأشار إلى متانة الشراكة التجارية بين البلدين حيث إن قرابة 92 ٪ من مستوردات المملكة من الدجاج المجمد تأتي من البرازيل التي تحتل المركز الثاني بتوريد لحوم العجل إلى المملكة وبحصة سوقية تبلغ 31 ٪، وتأتي في المركز نفسه أيضا بتوريد الذرة وبحصة سوقية تبلغ 33 ٪، في حين تحتل المركز الثالث بتوريد القهوة للمملكة وبحصة تبلغ 18 ٪.واعتبر أن التحدي الرئيسي الحالي هو تنويع التجارة، مبينا أن 98 ٪ من صادرات المملكة إلى البرازيل تشمل مكونات الأسمدة، كالبوتاس، فيما تركز الصادرات البرازيلية على السلع الغذائية حيث تصل لنسبة 50 ٪ منها؛ 30 ٪ حبوب؛ و8.2 ٪ ماشية حية.إلا أن ذلك لا يعني عدم المضي قدما نحو التنويع، وفق السفير الذي أوضح أن منتجي الأدوية وكيماويات التنظيف في الأردن يسعون لتواجدهم في الأسواق البرازيلية، حيث كانت الصناعات البرازيلية بدورها تتنافس مع المشترين الأردنيين، كشركة إمبراير التي وافقت على تقديم 10 طائرات للخطوط الجوية الملكية الأردنية.ونوه لموضوع "إطلاق الشاحنات البرازيلية في الأردن هذا العام، مما يفتح مجالا للأعمال التجارية التي يجب أن يأخذها الشركاء البرازيليون والأردنيون بالاعتبار".ومن أجل مواصلة تحسين التجارة، قال إن السفارة أقامت علاقات جيدة مع جمعيات الأعمال المختلفة في الأردن، كجمعية الأعمال الأردنية البرازيلية، وغرفة تجارة عمان، وغرفة التجارة العربية البرازيلية في ساو باولو، مشجعا "جميع المنظمات الأخرى المهتمة بممارسة الأعمال التجارية في البرازيل على التواصل مع السفارة للمضي قدما في هذه الأجندة بما يعود بفوائد طويلة الأمد على بلداننا".وحول الاتفاقيات، أشار لوجود إطار قانوني قيد الإنشاء و"هذا الإطار قانوني وسياسي متين، مبني على 12 وثيقة قانونية، يعتمد عليها كلا البلدين كدليل دائم لتفاعلاتهما اليومية".وبين في هذا الإطار، أن اتفاقية التعاون الفني دخلت حيز التنفيذ، والتي أسفرت بالفعل عن نتائج مهمة في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، مشيرا لسعي وكالة التعاون البرازيلية، بالشراكة مع SENAI، ووزارة التخطيط الأردنية، لإنجاز بعثة فنية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، بهدف التعاون في مجال التعليم المهني، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أول مشروع تعاون في إطار هذا المشروع. اتفاق، وذلك بالإضافة لمفاوضات جارية أخرى بشأن اتفاقيات جديدة في مجالات كالسياحة والدفاع.أما عن التعاون التربوي والثقافي بين الأردن والبرازيل، أكد مضيّ سفارة بلاده بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية المحددة سياسيا وقانونيا، نحو التقريب بين البلدين، "ليس فقط على المستوى السياسي والمؤسساتي، ولكن أيضا على مستوى المواطنين".وقال إن السفارة تعلن دوما عن فرص الدراسة في الجامعات البرازيلية للطلبة الأردنيين المهتمين بالدراسة في البرازيل، مضيفا أنها قامت مؤخرا، بنشر برنامج التنقل لمجموعة التعاون الدولي للجامعات البرازيلية نحو الجامعات الأردنية ومن خلال وسائل إعلام البرازيل، والذي يقدم منحا دراسية لبرامج الماجستير والدكتوراه في أرقى الجامعات في البرازيل.ومن ضمن محاولات تشجيع التواصل الأردني مع الثقافة البرازيلية، تم عرض فيلم برازيلي في أسبوع الفيلم الأيبيري الأميركي الأول في عمان، والذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الهيئة الملكية للأفلام والسفارات الأيبيرية الأميركية الأخرى الموجودة في عمان، فيما تسعى الوسائل الثقافية المستمرة لإظهار مدى استمرارية علاقتنا وتفاعلنا الثقافي.وجرى خلال العام الماضي، تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية حول المرور عبر الأراضي المقدسة للإمبراطور البرازيلي د. بيدرو.