السفير الهولندي: تحسين وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة للتعليم الجيد

إيمان الفارس

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عمان- يعزز إطلاق المرحلة الثانية من شراكة "آفاق" لأربع سنوات جديدة، التعاون الوثيق بين هولندا وشركائها مع الأردن، لمواجهة التحديات الأردنية في تحسين وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة للتعليم الجيد والحماية الاجتماعية والعمل اللائق، وإدارة الموارد المائية.وأكد سفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي، مضيّ بلاده في دعم الاستثمار والتعاون الوثيق مع الأردن، عبر إطلاق شراكة "آفاق" مرحلتها الثانية والتي تستمر على مدار أربع سنوات، مع إضافة "إدارة الموارد المائية كمجال تركيز جديد".وأشار فيرفاي، خلال فعالية أقامتها السفارة الهولندية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لإطلاق المرحلة الثانية من شراكة "آفاق" في الأردن، مساء الأول من أمس، إلى مواصلة الاستثمار والتعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، في كل من مجالات التعليم، التوظيف، الحماية، مع إضافة إدارة الموارد المائية كمجال تركيز جديد للشراكة في الأردن.وقال السفير الهولندي، خلال الفعالية التي حضرتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وممثلون من الدول المانحة الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، إن هولندا تقدم تمويلا إضافيا قيمته 98 مليون دولار لمواصلة دعم عمل الشركاء، حيث انتقلت شراكة "آفاق" إلى المرحلة الثانية التي تستمر لأربع سنوات أخرى، بدءا من العام 2024، وذلك عقب أول أربع سنوات من التنفيذ اعتبارا من العام 2019 - 2023، وذلك خلال المرحلة الأولى.و"آفاق"، هي شراكة تهدف إلى تحسين وصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة للتعليم الجيد والحماية الاجتماعية والعمل اللائق، حيث يتم تمويل هذه الشراكة، من مملكة هولندا في ثمانية دول من ضمنها الأردن، ويتم تنفيذها من مؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والبنك الدولي.وأشار فيرفاي، في تصريحات لـ "الغد"، أن هناك مجالا إستراتيجيا آخر للدعم، وهو المياه، مضيفا أن الجميع يدرك تماما التحديات التي يواجهها الأردن باعتباره أحد أكثر الدول ندرة في المياه على مستوى العالم.وأكد "أننا تمكنا من إدراج المياه في المرحلة الثانية من شراكة "آفاق"، مبديا طموحات البرنامج الأوسع نطاقا في مجال المياه، أن يساهم في توفير المزيد من المياه المتجددة، والمساعدة في تحقيق الكفاءة في استخدام المياه لصالح الأردنيين الضعفاء واللاجئين".وشدد السفير على أهمية الدور الأردني الذي ساهم ببناء هذا التعاون القوي بين الشركاء وأصحاب المصلحة في الأردن، والنتائج الجيدة التي تم تحقيقها بشكل مشترك، ما مكّن هولندا من زيادة التمويل لشراكة "آفاق" جديدة بنسبة تتجاوز 22 % لتقارب نحو 100 مليون دولار، متطلّعا إلى "استمرار تعاوننا القوي والموسع وإحداث فرق في حياة المحتاجين".وأكد، أهمية دور الحكومة الأردنية التي كان لها الفضل باستمرارية توفير مكان آمن للاجئين السوريين، فضلا عن الوصول إلى خدمات مثل التعليم وفرص العمل.وتابع: "كان الهدف الرئيسي لتعاوننا التنموي مع الأردن وما يزال؛ هو المساهمة الإيجابية في استضافة اللاجئين"، مؤكدا أهمية شراكة "آفاق"، حيث "تحتل مكانة مركزية في برامجنا بالأردن".وأضاف "بفضل شركائنا المنفذين، مؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والبنك الدولي، ساعدت شراكة "آفاق"، اللاجئين والأردنيين في الحصول على تعليم أفضل، وفرص عمل كريمة، وحماية رفاهيتهم وحقوقهم القانونية.وأشاد السفير بالتعاون الجيد والوثيق مع المسؤولين الحكوميين الأردنيين وبقيادتهم الحكيمة، مضيفا أنها "المفتاح لتأثير جهودنا"، حيث يبني شركاء "آفاق"، وشركاؤهم المنفذون، على سياسات ومبادرات الحكومة ويقودون جهود "آفاق"، نحو تحقيق نتائج ذات جودة.وشراكة "آفاق" بدعم من الحكومة الهولندية، هي شراكة عالمية يستفيد منها، بالإضافة للأردن، كل من العراق، لبنان، مصر، أوغندا، كينيا، السودان، إثيوبيا.وخلال المرحلة الأولى من الشراكة، استثمرت هولندا 500 مليون يورو وتعهدت بمبلغ 800 مليون يورو للمرحلة الثانية من الشراكة، والتي ستستمر حتى العام 2028.وعن الشراكة الأردنية – الهولندية، أكد السفير أن الأردن وهولندا تحافظان على علاقات طويلة الأمد وقوية، مضيفا أنه في العام 2017، قررت هولندا تعزيز تلك العلاقات بشكل أكبر عبر الاستثمار في التعاون الإنمائي الهولندي بالأردن، حيث كان الطموح الرئيسي لهذا وما يزال؛ تقديم مساهمة إيجابية في استضافة اللاجئين.وتابع: "تم اتخاذ القرار على خلفية الحرب في سوريا التي أدت إلى نزوح الملايين من الناس، الذين وجد العديد منهم ملاذًا في الأردن.. للأسف، بعد أكثر من عقد من الزمان، لا يزال الوضع في سورية لا يسمح بعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى ديارهم".وأبدى فيرفاي تقدير بلاده للضيافة الأردنية المستمرة على مدار العقد الماضي في استضافة عدد كبير من اللاجئين، معتبرا أن ذلك ما يزال يشكل أهمية حيوية للاجئين السوريين، في حين يظل دعم المجتمع الدولي ضروريًا بنفس القدر.وجدد فيرفاي تأكيده دعم حكومة الأردن في الاستثمار بتعزيز مناخ الأعمال، وتقديم المساعدة للشركات لتطوير وتنمية أعمالها، لخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا لدور الاستقرار الذي ينعم به الأردن في المحافظة على استقرار اقتصاده، في إمكانية إنجاح ذلك، "وهو إنجاز رائع في ضوء الظروف الإقليمية والدولية الصعبة".من جانبها، أبدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان تقدير الحكومة الأردنية للدعم المقدم في إطار المرحلة الأولى من شراكة "آفاق" والتعاون الذي أقيم مع الشركاء المنفذين لتحقيق الأولويات الرئيسية التي تدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.وقالت طوقان "لقد شهدنا تحقيق النتائج الرئيسية التي نحرص على متابعتها والتطوير عليها، ولذلك فإننا نتطلع إلى التعامل مع السفارة الهولندية وشركائنا خلال المرحلة الثانية والتي ستساعدنا على تحقيق الأولويات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخطة الاستجابة الأردنية في مجالات سبل العيش، وتنمية القطاع الخاص، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والحماية الاجتماعية، وإدارة الموارد المائية".وأشارت وزيرة التخطيط لارتفاع حدة التحديات التي تواجه الأردن خلال الوقت الراهن، مشيرة لأنه "صعب للغاية".وبينت أن الاحتياجات تتضاعف مع الوقت خاصة ما يرتبط بالتحديات المتعلقة باللاجئين وقضايا المياه.وتركز الشراكة على أربعة ركائز رئيسية وهي، التعليم، التوظيف، الحماية وإدارة الموارد المائية.ففي مجال التعليم، تعزز شراكة آفاق النظام بأكمله من خلال تدريب المعلمين وتوفير الأدوات للتعليم الأساسي، ومهارات الحياة، والتعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) للاجئين والأردنيين الأكثر ضعفًا، بما يضمن توافق هذه الجهود مع احتياجات سوق العمل.وفي مجال التوظيف، تعزز الشراكة فرص العمل اللائق من خلال دعم نمو القطاع الخاص، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز فرص ريادة الأعمال التي تشمل كل من اللاجئين والأردنيين.أما في مجال الحماية الاجتماعية، تتعاون شراكة آفاق مع الحكومة الأردنية لتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وأنظمة حماية الطفل، مع ضمان حصول اللاجئين على الوثائق القانونية.وأخيرا، تركز الشراكة على تحسين إدارة الموارد المائية، والوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة، بهدف زيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والاستخدام الفعال للمياه للفئات الضعيفة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين.وفي سياق عالمي تتسم فيه حالات اللاجئين والنزوح القسري بأنها طويلة الأجل نسبياً على نحو متزايد، تتعهد الشركاء الخمسة وهولندا بالاستفادة من نقاط القوة لكل منهم والبحث عن حلول مستدامة للنزوح القسري، وذلك من خلال تنسيق وثيق مع الحكومة الأردنية.وتماشيا مع جهود الحكومة الأردنية لبناء مجتمع أكثر مرونة وإنتاجية، تضع شراكة "آفاق" الاعتماد على الذات، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في صميم عملها، إذ تركز الشراكة بشكل خاص على اللاجئين والمجتمعات الأردنية المضيفة والنساء والشباب حيث يعمل شركاء "آفاق" بشكل وثيق مع الحكومة لتنفيذ أنشطتهم.