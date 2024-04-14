السفير اليمني: كتاب مقالات في السياسة وغيرها.. انتاج فكري قيم للسفير السديري

قال السفير اليمني لدى الأردن الدكتور جلال إبرهيم فقيرة، ان عنوان كتاب مقالات في السياسة وغيرها، لمؤلفه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاردن نايف بن بندر السديري، يعد انتاج فكري قيم ويعطي مؤشر عن ماهية كاتبه وانطلاق افكاره واهتماماته في القضايا السياسية، وغيرها. اضافة اعلان

واضاف الدكتور فقيرة " رغم كون الكاتب سياسي ودبلوماسي محترف، الا ان اهتماماته لم تظل حبيسة السياسة والدبلوماسية، بل صال وجال في قضايا اخرى من قبيل الشؤون العامة، وإنصاف المرأه، وقضايا الاسرة والسياحة الداخلية والخارجية، وجوائز الاوسكار، ناهيك عن البعد الاجتماعي المفعم بالعاطقة والوفاء للاحبة الذين غادرونا باتجاه فسيح جنانه ان شاء الله".

واشار الدكتور فقيرة الى ان الكتاب يتضمن بين جنباته رحلة فكرية لفترة زمنية تتجاوز ربع قرن من الزمان، فمن مقالته الاولى الموسومه ما بين بطرس وردفان المنشورة في جريدة الجزيرة بتاريخ 29 اب / اغسطس 1996 حتى مقالته الاخيرة الموسومه رؤية خلاقة ودبلوماسية بارعه المنشورة في جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 13 ايار / مايو 2023 ، وهي رحلة ذات طابع توثيقي تحليلي لاحداث عديده تعكس اهتمام كبير بالثقافة والقراءة والمشاركة بالرأي كجزء أصيل من تكوينه الوظيفي والفكري والادبي والاجتماعي الرامي الى صنع التغيير وتشكيل اتجاهات المستقبل.

ويقول الدكتور فقيرة ان الكاتب تناول العديد من القضايا والاشكاليات الوطنية والاقليمية والدولية بشكل رصين وهادئ، لكنه لم يقف عند ذلك الحد، بل تجاوزه ليشارك في صنع بعض احداثه، مع المام بالعديد من التفاصيل ليقدم اسهامات تنصرف الى المعالجات وايجاد الحلول بشكل موضوعي وبناء ينسجم مع طبيعة تلك القضايا على كل مستوى من تلك المستويات.

وبحسب الدكتور فقيرة، ناقش الكاتب بانصاف وحياد وموضوعية طبيعة الدور السعودي المتطور في مجال السياسة الخارجية من خلال استعراض بعض المحطات الرئيسية التي ظهر فيها الفعل السعودي الخارجي مؤثرا بجلاء، واعتقد جازما انه دور متميز جعل المملكة ذات ثقل كبير وتأثير فاعل على الصعيد العربي والاسلامي والدولي. وقال ان هذه المقالات تلفت الانتباه الى اهمية بلاء الدور السعودي على الصعيدين الاقليمي والدولي أهمية خاصة ودراسة معمقة سيما في مراكز البحث والدراسات العليا من خلال الدراسات العلمية والرسائل الاكاديمية الماجستير والدكتوراه.

وتابع: على الرغم من وجود قاعده تمسك بها الكاتب تتعلق بتجنب احتمال اللبس وسوء الفهم الا ان البعد العروبي القومي في تكوين شخصية الكاتب جعله يحلق بفكره نحو تلمس قضايا الأمة، وهموم الدول العربية الشقيقة كما ورد في عراق الفرصة الاخيرة، ولبنان المختطفه وترف الانتظار الفلسطيني واشكاليات المغرب والجزائر والبوليساريو، ومرابطون في الاردن وسوريا خطوة ثالثة في مجلس الامن والدورة 66 وهموم العربي في الامم المتحدة، والعرب دائما في مجلس الأمن، والدوام يثقب الرخام.

كما تضمن الكتاب فهما دقيقا، بحسب فقيره، للدول التي تقف على تخوم النظام الاقليمي العربي تجلت بوضوح في مقالات تشخيصية لتلك الدول كما ورد في ايران وتناقضاتها الجارحة، وايران في طريقها الى المجهول، وايران الجمهورية الصعبة، وايران مصدر التوتر، وقمم مكه والعبث الايراني، والعبث النووي الايراني ومؤتمر المراجعة، وبلد الاخطار كلها، وثقوب في القرية الاسرائيلية.

وختم الدكتور فقيرة، بالقول بان الكاتب يملك حس الدبلوماسي المحترف، والسياسي البارع، والقلم الرشيق والروائي المبدع، والاديب المقتدر، والمفكر المخلص لوطنه، والمتفاعل مع قضايا امته، وكلها سمات اجتمعت في شخصية ذات ابعاد متعدده جديرة بالاحترام والتقدير والاعجاب.

