الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السفير دونغ جي: المنح الكورية للأردن تركز على مشاريع المياه والتعليم

سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة كيم دونغ جي يتحدث في جمعية الصداقة الأردنية الكورية - (من المصدر)
سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة كيم دونغ جي يتحدث في جمعية الصداقة الأردنية الكورية - (من المصدر)
 أكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة كيم دونغ جي أن ظروف المنطقة الحالية "صعبة للغاية"، معربا عن أمله أن "تنتهي الأزمات الإقليمية قريبا"، لما فيه من أمن واستقرار على المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص.اضافة اعلان
وأشار دونغ جي، خلال اجتماع نظمته جمعية الصداقة الأردنية الكورية (JKFA)، إلى أهمية المنح المقدمة من قبل الجانب الكوري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مضيفا أنها تركز على "دعم مشاريع المياه والتعليم في الأردن".
وأعلن السفير، خلال اللقاء الذي تمحور حول "واقع ومستقبل التعاون الاقتصادي بين الأردن وكوريا الجنوبية"، بحضور أعضاء جمعية الصداقة الأردنية الكورية وعدد من الجالية الكورية في الأردن، عن مباحثات أردنية – كورية مشتركة في مختلف الأصعدة، لافتا إلى أهمية الدعم الكوري حين تم بناء أول مفاعل نووي للبحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، والذي جرى من خلال القروض الميسرة الكورية المقدمة حينها.
وأشار إلى وجود "آفاق جديدة للتعاون مع شركات أدوية أردنية، وعلى رأسها شركة الحكمة، في مجال الصناعات الدوائية وخاصة تلك الأدوية التي تعالج مرض السرطان".
واستعرض دونغ جي الدعم الكوري للأردن، مبينا أنه "تم تقديم منحة بقيمة 9.27 مليون دولار لمشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه في الكرك بين الأعوام 2020-2024، ومنحة أخرى بقيمة 9.13 مليون دولار لمشاريع إعادة تأهيل مشاريع شبكات المياه في جرش للأعوام 2022-2026".
وأوضح أنه جرى أيضا بناء ثلاث مدارس بتكلفة 11.1 مليون دولار في كل من إربد والمفرق والزرقاء بين الأعوام 2017-2022، وبناء المعهد الصناعي الأردني الكوري JOKINZ في مدينة الزرقاء بقيمة 10.38 مليون دولار. وذلك إلى جانب تطوير برامج التعليم الفني في جامعة البلقاء التطبيقية في الكرك وإربد بقيمة 6 ملايين دولار، والبدء بدراسة إنشاء معهد كوريا للتدريب الهندسي KIET في الجامعة الأردنية، فضلا عن تقديم كوريا 125 لوحا ذكيا للجامعة الأردنية، وعددا من العربات الكهربائية لوزارة السياحية الأردنية.
ولفت إلى الجهود التي تقدمها الشركات الكورية دعما للمجتمع المحلي الأردني من خلال تزويد مدارس في الكرك بأجهزة الحاسوب، وتركيب نظام الألواح الشمسية لمركز سيدة السلام، وتزويد جمعية الضياء بأجهزة ومعدات للتعليم على نظام بريل، بالإضافة إلى ورشات تدريبية تعليمية لمدارس كينكز أكاديمي.
أما في مجال السياحة المشتركة بين البلدين، فأشار السفير إلى تسجيل ما يتجاوز 8 آلاف سائح كوري قاموا بزيارة الأردن في العام 2023، فيما تم إصدار نحو 1100 فيزا كورية للأردنين.
وأكد الدور الكبير الذي تلعبه وكالة تنمية الصادرات والاستثمار الكورية (كوترا)، في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنظيمها مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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