السياحة: اتخاذ تدابير لحماية العاملين وزوار المواقع الأثرية

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اتخذت وزارة السياحة والآثار ممثلة في كوادر دائرة الآثار العامة اليوم السبت، الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على سلامة زوار المواقع السياحية والأثرية من ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر التي تتأثر بها المملكة خلال الأسبوع الحالي.وأكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، بتوجيهات منه، بضرورة توفير جميع عناصر السلامة للعاملين وزوار المواقع السياحية والأثرية، وتذليل الصعوبات أمامهم، والعمل ضمن منهجية شاملة تضمن أعلى درجات السلامة في جميع المواقع.وطلب مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، من جميع مدراء مديريات المحافظات تفعيل خطة الطوارئ المعدة لمثل هذه الظروف، وأخذ الاحتياطات والتدابير الواجب اتخاذها في مثل هذه الأجواء الحارة من مظلات واقية من أشعة الشمس، وقبعات، وماء بارد، لحماية العاملين وزوار المواقع الأثرية والسياحية من ضربة الشمس والإجهاد الحراري.وأكد بلعاوي، أن جميع مديريات الآثار مجهزة بمعدات السلامة والإسعافات الأولية في حال تعرض أحد الزوار لأمر طارئ، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه الحالات الجوية بأقسى درجات الحيطة والحذر.