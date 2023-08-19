السبت 19 آب 2023
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"السياسة والمجتمع" يعقد جلسة حوارية حول المفاوضات السعودية الأميركية

"السياسة والمجتمع" يعقد جلسة حوارية حول المفاوضات السعودية الأميركية
"السياسة والمجتمع" يعقد جلسة حوارية حول المفاوضات السعودية الأميركية
يعقد معهد السياسة والمجتمع يوم الاثنين المقبل في مقره جلسة نقاشية مغلقة تناقش "القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية في ضوء المفاوضات السعودية الأميركية".اضافة اعلان

تتمحور الجلسة حول القضية الفلسطينية كأولوية استراتيجية وديبلوماسية ومسألة أمن وطني في الأردن، وتطرح أسئلة عن مدى تأثير المفاوضات الأميركية السعودية وما يترتب عليها من استحقاقاتٍ وتداعياتٍ استراتيجية وإقليمية، بخاصة فيما يتعلق بمقاربة الأردن في التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وفي دعم السلطة الفلسطينية والعلاقة المتوترة مع حكومة نتنياهو ومسار العلاقة مع السعودية في سياقاتها الاستراتيجية الجديدة.

ويشارك في الجلسة نخبة من الباحثين والأكاديميين والدبلوماسيين والمختصين في هذا المجال، ويعقد معهد السياسة والمجتمع بشكل دوري جلسات لتقدير المواقف السياسية ولفهم المسارات المتوقعة للقضايا المتعددة التي تحدث محليا وإقليميا ودوليا.
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