الأحد 23 تموز 2023
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"السياسة والمجتمع" يعقد ورشة بعنوان "الطريق نحو الديمقراطية ... من النرويج الى الأردن"

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العاصمة عمان
يعقد معهد السياسة والمجتمع في مقره وبالشراكة مع سفارة مملكة النرويج في الأردن ورشة بعنوان "الطريق نحو الديمقراطية ... من النرويج الى الأردن" يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.اضافة اعلان

وستنقسم الورشة الى عدة جلسات يناقش فيها أستاذ العلوم السياسية المختص بالأنظمة السياسية كارل كنوستن عملية التحول الديمقراطي، حيث تركز الجلسة الأولى على الدروس المستفادة من التجارب الأوروبية في التحول من الأنظمة الأوتوقراطية للأنظمة الديمقراطية. 

وستتطرق الجلسة الثانية لمناقشة النظرية الديمقراطية وفهم كيفية عمل الأنظمة الديمقراطية وكيف تتمكن هذه الأنظمة من أداء وظائفها وتلبية تطلعات المواطنين. وتناقش الجلسة الثالثة دور الأحزاب السياسية في عملية التنمية السياسية والتحول نحو الديمقراطية قبل أن تختتم الجلسة الرابعة بالمقارنة بين العلوم السياسية والمنهجيات والمقاربات المختلفة في دراسة وتدريس هذا المجال في النرويج ودول الشرق الأوسط والأردن تحديدًا.

ويذكر أن معهد السياسة والمجتمع يعمل على تأسيس حالة بحثية تتناول عمليات التحول والانتقال الديمقراطي، وبما يتناسب مع مرحلة التحديث السياسي في الأردن سواء في المشاريع  التي ينفذها على مدار العام أو على صعيد الجلسات وورشات العمل التي يعقدها بشكل مستمر.
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