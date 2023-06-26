"السير" يرفع جاهزيته للتعامل مع ازدحامات المرور في عطلة العيد

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كثفت الإدارات المرورية في الأمن العام نشر مرتباتها على الطرق الداخلية والخارجية لتسهيل الحركة المرورية داخل المدن وكذلك حركة الخروج من العاصمة باتجاه المحافظات والمتوقعة خلال ساعات مساء اليوم.وقال مندوبو الإدارات المرورية إنه وتنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ببذل كافة الجهود للتسهيل على المواطنين فقد تم رفع جاهزية الدوريات ونشر الآليات والمرتبات.ودعا ضباط العمليات في الدوريات والسير خلال حديثهم لإذاعة الأمن العام اليوم الاثنين، إلى ضرورة التعاون التام بإرشادات رقباء السير المنتشرين على كافة الطرق الداخلية والخارجية لتجنب الازدحامات المرورية مع بدء عطلة عيد الأضحى المبارك.وأكد مندوبو السير والدوريات ضرورة اختيار الأوقات المناسبة للحركات المرورية مثل الخروج للتسوق أو التنقل على الطرق الخارجية، مع إمكانية استخدام الطرق البديلة من وإلى العاصمة تخفيفا للكثافة المرورية؛ كالطريق التنموي والمطار باتجاه محافظات الجنوب، وشارع الأردن وطريق صافوط البقعة باتجاه محافظات الشمال، والطريق التنموي وأوتوستراد الزرقاء باتجاه المفرق والزرقاء.وأشار ضباط غرف العمليات إلى أنه تم نشر العديد من آليات الإدارات المرورية (الونشات) للتعامل الفوري مع أي عوائ مع انتهاء أوقات الدوام الرسمي وبدء أجواء التسوق والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك.ولفتوا إلى أن المواطن هو الشريك الرئيس في العملية المرورية وأن وعيه وابتعاده عن المخالفات المتحركة والخطرة والالتزام التام بقواعد وأولويات المرور لها الأثر الكبير في الوصول إلى إجازة بلا حوادث.وشدد مندوبو الإدارات المرورية على ضرورة رفع أطراف حوادث المرور المتعلقة بالأضرار المادية بشكل فوري إلى مكان آمن بعيد عن الطريق وعدم تجمع الفضوليين تسهيلا لوصول الجهات ذات العلاقة للمكان وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين حال احتاج الحادث المروري ذلك.ونوه ضابط عمليات الدوريات الخارجية إلى جاهزية كافة المحطات الأمنية لاستقبال المواطنين وتقديم جميع الخدمات الإنسانية واللوجستية لمستخدمي الطرق الخارجية، مشيرا إلى ضرورة الانتباه أثناء استخدام طريق عمان - إربد وبخاصة في المناطق التي تشهد أعمال كشط صيانة والتي تسبب تباطؤا في الحركة المرورية.وأكد ضباط عمليات الإدارات المرورية ضرورة زيادة الحرص أثناء القيادة وعدم ارتكاب المخالفات المسببة للحوادث كتجاوز السرعة المقررة والمسير عكس اتجاه السير والاحتفاظ بمسافة أمان كافية، بالإضافة إلى تجنب الانشغال بمشتتات الانتباه وعدم تحميل الركاب بالأماكن غير المخصصة لذلك والابتعاد عن جلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية في المركبات.