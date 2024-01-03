الشبكة الإسلامية: انخراط الشباب في مجالات المياه والطاقة والغذاء والبيئة

إيمان الفارس

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عمّان– أطلقت الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي"، لبناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل، واستثمار الفرص المتاحة والمتخصصة، في سياق مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي.ويأتي إطلاق المبادرة، برعاية رئيس مجلس إدارة الشبكة رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا د. مشهور الرفاعي، وحضور مديرها التنفيذي د. مروان الرقاد، لمتابعة توصيات الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، تحت مظلة مشروع الحصاد المائي الذي دعم من السفارة الهولندية في الأردن.ودعا الشباب في الاجتماع الذي عقدته الشبكة بمناسبة إطلاق المبادرة، والتي ضمت 15 شابا ناشطا بيئياً من المحافظات، للخروج بتوصيات متخصصة، تدرج أثناء انعقاد أسبوع علمي مرتقب، يعقده المجلس الاعلى العام الحالي، بتخصيص أنشطة للشباب فيه.من ناحيته، أعلن الرفاعي عن تبني المجلس لفكرة بنك المعلومات الوطني، ليكون قاعدة بيانات حول كامل القطاعات في المملكة، وضرورة الخروج بتوصيات مميزة تختص بالأسبوع، بعنوان (WEFE Nexus)، كما سلّط الضوء على دور الشباب المؤهل في البحث والابتكار، مشيرا لتوافر فرص لاستثمارها وتحويلها الىقصص نجاح وطنية.وقال إن المركز الوطني للإبداع، قد يتبنى كثيرا من قصص الإبداع الخاص بالشباب، والتركيز على المشاريع الأردنية، موصيا بأهمية تنظيم يوم خاص بـ"المياه المحلية".ولفت الى الحصول على موافقة مبدئية لنقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مشددا على ضرورة التباحث بين الخبراء الأكاديميين والمؤسسات العلمية وأصحاب القرار، في وقت ترصد فيه فجوة في هذا الخصوص.وتبنى المجتمعون مقترحا لتنظيم يوم محلي خاص بـ"الـمياه"، توافقاً مع اليوم العالمي للمياه، بمشاركة ناشطين شباب مختصّين في قطاع المياه والبيئة، مؤكدين ضرورة إجراء دراسة معمقة حول أوضاع المياه الراهنة في الأحواض المائية المشتركة، ضمن منطقة سد الوحدة المشترك بين الأردن وسورية، وصولا لنتائج تسهم بتقييم حالتها، خاصة بعد توتر الأوضاع السياسية في سورية، على أن تحول هذه الدراسة الى ورقة سياسات تقدم لصانعي القرار.وقال الرقاد إنه من المخطط أن تجري بلورة المبادرة وبناء قدراتها، ورسم إستراتيجيتها على امتداد عام كامل، وصولاً لتشكيل مجلس للشباب وبدعم من الشبكة، مبينا أن مجتمع ممارسي المياه والغذاء والطاقة والبيئة والمؤسس ضمن الشكبة، يشمل أنشطة بناء قدرات للشباب وسيدرج ذلك على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدول الإسلامية في منطقة البحر الأحمر، والذي سيعقد في عمان منتصف الشهر الحالي.وأضاف أن هناك فرصا أخرى عبر مبادرات تنسقها الشبكة، كمبادرة السلام الأزرق، التي يقوم جزء منها على تدريب وتأهيل الشباب في التفاوض، لافتا لدور الشبكة بتعزيز مفهوم دبلوماسية المياه، مشيرا الى أن الشبكة مولت تطوير حاضنة ابتكار زراعي، ودعمت ريادة الأعمال في المركز الوطني، والتي أنشئت على مساحة 600 م2، اذ يجري دعم الأفكار المبتكرة والريادية لتشكل مستقبلا مميزا للشباب.وإيضاحاً لجهود الحكومة للتكيف مع التغير المناخي، أشار الرقاد إلى تبني أمانة عمان لمشروع تحويل فيضان عمّان، وسط البلد، إلى سد الكفرين، ببناء نفق تسير داخله المياه ضمن مسارات، بطول 850 م، مشيرا لقدرة المشروع على تأمين 6 ملايين م2 إضافية، يمكن استغلالها اقتصادياً أو تخزينها في سد الكفرين، وفق دراسات للشبكة اعدت في 2019.وأضاف، أن مقترح هذا المشروع استغرق سنوات عديدة، ومضى ضمن خطى متسلسلة، بدءا من إجراء دراسة تحليلية للفيضانات المتكررة بالمنطقة، والتأكد من عدم نقل الضرر لمناطق أخرى وانتهاء بالموافقة على إنشائه، موضحا أن المشروع يحمل جدوى كبيرة في إطار "إنشاء مشاريع زراعية تنموية وسياحة بيئية في قرى غرب عمان بمنطقة البحاث ووادي الشتاء، وإعادة إحياء الينابيع والأنظمة البيئية في هذه المناطق"، لافتا الى أن التكلفة المقدرة للمشروع تقدر بـ15 مليون دينار، وهناك إمكانية استردادها من قيمة المياه المحولة خلال 3 إلى 4 أعوام.وأكد في السياق ذاته، مساهمة مشروع تحويل الفيضان لتخفيف الأضرار الناجمة عن الفيضانات المتوقعة شتاء، وحماية الحياة البشرية، والحد من الأضرار المنعكسة على البنية التحتية الواقعة في وسط البلد، وبالتالي الحؤول دون خسارة منطقة أثرية، تمثل التراث والتاريخ للعاصمة.من جانبها، أكدت الباحثة الأردنية بجامعة فيينا بالنمسا د. رها العساف، أهمية التوسع في الاستفادة من المياه غير التقليدية، كالمياه المعالجة لأغراض الزراعة، باستغلال الحلول الطبيعية لرفع جودة المياه العادمة.كما أشارت لضرورة النظر بتحويل جزء من مياه محطة الخربة السمرا، والتوسع باستصلاح الأراضي باستخدام الطاقة الشمسية، لأن وادي الأردن سيستقبل كميات مياه معالجة ضخمة جدا في المستقبل، اذا ما جرى إعمار المناطق الجبلية المحاذية للأغوار.وأكدت الناشطة أنوار النظامي، أهمية الإعلام والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي كأداة واسعة الانتشار والقبول، والسعي عبر مبادرة الصحافة البيئية التي أطلقتها برفقة خمس شابات، لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتمثيل الأردن في المحافل الدولية والمشاركة في مسيرة التنمية.