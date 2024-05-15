الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الشبكة الإقليمية" تطلق إعلان "نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ"

التلوث البلاستيكي-(وكالات)
التلوث البلاستيكي
عمان – حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وإنهاء التلوث البلاستيكي، وتعزيز أبحاث المناخ وتبادل المعرفة، تعهدات تضمنها أول إعلان عربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلق أمس من الأردن.اضافة اعلان
الإعلان الذي أطلقته الشبكة الإقليمية لتغير المُناخ، التي تضمم ممثلين عن مؤسسات عدة من الأردن، تونس، المغرب، فلسطين، سورية، لبنان، مصر، حمل عنوان “نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024”.
وأكد مدير مديرية التغير المُناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين، خلال حفل الإطلاق الذي نظمته مؤسسة هانس زايدل الألمانية، على أن “الشبكة تعد فرصة لتأطير العمل المناخي المشترك بين دول المنطقة وصولاً إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة، والتكيف والتخفيف من التداعيات المُناخية المتطرفة على الفئات الأكثر هشاشة”.
ولفت إلى أن “الأردن كباقي دول المنطقة تعاني من تأثيرات مناخية متطرفة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتكرار موجات الجفاف وغيرها”.
ولذلك عبر الإعلان تعهد ممثلين الدول في الشبكة للحفاظ على التراث الطبيعي واستعادته، عبر تطبيق ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي، الحد من إزالة الغابات، حماية الأنواع المهددة بالانقراض التي تعد حجر الزاوية في جهود العناية بالبيئة.
ومن بين التعهدات، الواردة في الإعلان الذي حصلت الـ”الغد” على نسخة منه “القضاء على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، تحسين ممارسات إدارة النفايات، حماية الأنظمة البيئية البحرية والبرية”.
ولأن التغيرات المناخية تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها كان لا بد من تأسيس شبكة إقليمية تضم كافة المؤسسات بهدف تأطير العمل المناخي، وفق الممثل الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية كريستوف دايورتس
ولفت إلى أن “تحقيق الأهداف المتعلقة بالعمل المناخي، ومواجهة التحديات ذات الصلة لن تكون إلا عبر تخفيض معدلات البلاستيك، وتقليل البصمة الكربونية، والتي تعد أبرز المحاول للإعلان”. 
وستسعى الشبكة عبر إعلانها على تعزيز أبحاث المناخ وتبادل المعرفة عبر تطبيق أفضل الممارسات، والابتكارات التكنولوجية، لبناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
ويتطلع مدير مرصد طيور العقبة وأختصاصي تغير المناخ فراس الرحاحلة “إلى توسيع أطر التعاون في المنطقة العربية لمواجهة تحديات المناخ الآخذة بالتعاظم على القطاعات المختلفة”. 
وتلعب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة منذ بداية القرن الجاري دورا إقليميا واضحا في مجال حماية الطبيعة، والتنوع الحيوي/ تزامنا مع الدور الوطني الفاعل  في حماية الموروث الطبيعي في الأردن، بحد قوله.
لذا فإن هذه الشراكة، من وجهة نظره “تمنح سبيلا مهما لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات لتعظيم المنفعة في القطاعات ذات العلاقة، ولاسيما قطاع حماية الطبيعة على المستوى الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. ويدعو الإعلان “الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، إلى توحيد الجهود لتعبئة الموارد، والخبرات المشتركة حتى تتحول إستراتيجيات المناخ إلى واقع ملموس”.
وبالنسبة لفلسطين فإن “هذه الشبكة الإقليمية تعد بمثابة أداه لحصول الجمعيات فيها على تمويل خارجي لتنفيذ برامج توعوية، وأخرى لحماية التنوع الحيوي، والتكيف مع التغير المناخي”، وفق ممثل جمعية فلسطين للبيئة والتنمية المستدامة سائد الشوملي.
ولفت لـ”الغد” إلى أن “هنالك العديد من أنواع الحيوانات والنباتات مهددة بالانقراض في فلسطين، بالإضافة إلى تزايد التبعات المناخية المتطرفة من ارتفاع في درجات الحرارة، وزيادة معدلات التصحر”.
وبين أن “هنالك عملا ما بين الجمعية والشرطة البيئية وسلطة جودة البيئة الفلسطينية، لحماية هذه الأنواع من الانقراض، والتي تتطلب عمل مشتركا بين الدول كذلك”.
ويقر الموقعون على الإعلان “بالتهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ارتفاع في درجات الحرارة، وندرة المياه، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي”.
“وتواجه المنطقة واقعاً يتمثل بعدم كفاية الإرادة السياسية، والعمل الملموس، وتعزيز الأطر القانونية، وضمان التنفيذ الفعال للتشريعات وإنشاء آليات إنفاذ قوية”، كما ورد في الإعلان.
وتعهدت المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية والشبابية، والوكالات الدولية، الموقعة على الإعلان “العمل على تعزيز الإستراتيجيات المناخية المبتكرة، والقائمة على العلم والمصممة خصيصا لتناسب المنطقة”.
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