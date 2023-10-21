السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الشبلي: 11 مليون دينار تبرعات "التيليثون" إلى غزة

قصف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة -(وكالات)
غزة
عمان- قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن التبرعات عبر تيليثون (اليوم الخيري) الذي نظمه التلفزيون الأردني أول من أمس سيتم إرسالها عن طريق الهيئة بعد استخدامها لشراء مواد غذائية وإغاثية وأدوية. اضافة اعلان
وبين الشبلي لـ"الغد" أنه بدأ صباح أمس عبور شاحنات تحمل مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وتحركت الشاحنات في طريقها إلى القطاع، فيما تنتظر المئات من الشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات أمام المعبر استعداداً لعبورها، مبينا أنه قد سمح بعبور 20 شاحنة، حيث تتم عمليات تفتيش دقيقة قبل دخولها، ما يؤخر دخول باقي الشاحنات.
وبين أن ساعات فتح معبر رفح ما تزال مجهولة ولا يعلم إن كان سيظل مفتوحا لغاية 24 ساعة أم لأوقات معينة فقط.
إلى ذلك أوضحت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني إلى أنه تم جمع 11.201.618 دينار كتبرعات عبر برنامج "تيليثون" الذي نظّمته المؤسسة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشميّة.
وكانت المؤسسة أعلنت عن التيليثون لجمع التبرعات العينية والنقدية من الشركات والمؤسسات والهيئات والأفراد دعما ومساندة للأهل في قطاع غزة، حيث بدأت فعاليات البرنامج من الساعة العاشرة صباحا واستمر حتى الساعة العاشرة مساء أول من أمس الجمعة.
وأشرف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أول من أمس على تجهيز طائرة أردنية تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وبين سموه أن هذه المساعدات تعبر عن الدعم الصادق من جميع الأردنيين إلى الأشقاء في فلسطين.
وأكد سموه، بحضور سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن ما يقوم به الأردن تجاه فلسطين الشقيقة نابع من إيمان عميق وراسخ بالأخوة المبنية على أخلاقيات ومبادئ متجذرة.
وكان الشبلي قال في تصريح سابق لـ"الغد" إن الهيئة تلقت حتى الآن كميات كبيرة من المساعدات أغلبها مواد عينية تشمل أدوية ومواد غذائية وإغاثة. 
يذكر أنه تم نهاية الأسبوع الماضي تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، وبين الشبلي حينها أنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز طلائع الإمدادات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.
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