الإثنين 26 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الشبول: تدريب 41 طالبا من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات

وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول
وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول - (أرشيفية)
تسلم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، اليوم الاثنين، من المديرة العامة للجمعية الملكية للتوعية الصحية أمل عريفج، التقرير النهائي لمشروع تدريب خريجي الصحافة والإعلام في مجال الإعلام الصحي الذي نفذته الجمعية بالتعاون والشراكة مع الوزارة.اضافة اعلان

وأكد الشبول أن مشروع تدريب خريجي الصحافة والإعلام في مجال الإعلام الصحي يعد جزءاً من البرامج التي تعمل عليها وزارة الاتصال الحكومي لتطوير بيئة الإعلام وتعزيز انسيابية المعلومات نحو الجمهور ووسائل الإعلام.

وأشار إلى أن هذا المشروع ساهم في توفير فرص تدريبية لـ41 من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات بشقين نظري وعملي من خلال فرص تدريب للمشاركين مدفوعة التكاليف لمدة 6 أشهر في 12 مؤسسة إعلامية.

ولفت إلى أن المشروع حقق نتائج مهمة من أبرزها تشغيل ربع الخريجين في مؤسسات إعلامية مختلفة، إضافة إلى إنتاج مواد إعلامية صحية منوعة، بين مرئية ومقروءة ومسموعة ورقمية، بلغ عددها 352 مادة.

وأشاد الشبول بمعهد الإعلام الأردني، الشريك الأكاديمي في تصميم المشروع، وكذلك الجهات المانحة والمتمثلة بمؤسسة السكري العالمية ومنظمة اليونيسيف، وإذاعة هولندا العالم، ولجنة الإغاثة الدولية، مثنياً على دور المؤسسات الإعلامية المحلية التي احتضنت المتدربين على مدار ستة أشهر.

بدروها، أكدت عريفج أهمية الشراكة بين الجمعية الملكية للتوعية الصحية ووزارة الاتصال الحكومي، متطلعة إلى تصميم برامج لتعزيز عمل الإعلام والصحافة الصحية في الفترة المقبلة.

وبينت أن الجمعية تهدف من خلال شراكاتها مع وزارة الاتصال الحكومي وعدد من المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تصميم وبناء برامج ومشاريع تستهدف تغيير السلوك المجتمعي نحو مجتمع صحي متكامل.

كما تسلم الشبول خلال لقائه عريفج الدراسة التقييمية التي أجرتها الجمعية حول تصميم مشروع تدريب خريجي الصحافة والإعلام في مجال الإعلام الصحي وأبرز نتائجه والتوصيات المقدمة للجهات ذات العلاقة.

وبينت الدراسة مدى الاستفادة التي تحققت من خلال قياس أثر التدريب النظري والعملي على المشاركين ومدى استفادتهم في تطوير الكفايات والمهارات، وجرى تحديد نقاط القوة والنجاح التي يمكن البناء عليها في تصميم برامج تدريبية مقبلة تستهدف حديثي التخرج في مجالات الصحافة والإعلام.

ولفتت الدراسة إلى أن ما ميز نجاح المشروع التدريبي هو وجود وزارة الاتصال الحكومي كشريك رئيسي فيه، مما أعطى مصداقية للمشروع وكان داعما في تطبيقه، إضافة إلى تنفيذه من خلال منظمة غير حكومية وفرت الجاهزية والخبرات العالية لإدارته وتنفيذ هذا النوع من المشاريع المتعددة المحاور والشركاء والأطراف المعنية، الأمر الذي ساهم في إحداث تغيير إيجابي في توقعات الخريجين المتدربين وتوجهاتهم للسعي للعمل في القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، أو من خلال العمل الحر. (بترا)
1687713582602128700

الأمانة تحدد دوام السوق المركزي ودائرة المسالخ والحدائق في "الأضحى" منذ21 ساعة

1687713582492128100

"زراعيون" يدعون لإدارة رسمية قادرة على مواجهة التغير المناخي منذ21 ساعة

1687713582642129200

مقترح نيابي لإدراج "عفو عام" على جدول "الاستثنائية" منذ21 ساعة

1687713275732109900

قرار الاحتلال الجديد بالاستيطان يهدد مستقبل السلام ويؤجج الصراع والعنف منذ21 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
648086c1163c3

إقرار الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص

07 حزيران 2023
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي: عبء اللجوء هو مسؤولية دولية وليس على الدول المستضيفة فقط

منذ 35 دقيقة
ازدحامات مرورية - (تعبيرية)

"السير" يرفع جاهزيته للتعامل مع ازدحامات المرور في عطلة العيد

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-06-25 at 10.51.09 PM

نفوق مئات الأغنام الأردنية في السعودية - فيديو

منذ20 ساعة
طبيب

"الأطباء" تدعو لاجتماع هيئة عامة جديد خلال أسبوعين

منذ21 ساعة
1639464992021

ارشيد: اجتماع الأمم المتحدة للمياه يركز على التعاون بين الدول المتشاطئة

منذ21 ساعة
1687713887152166300

التحول للوظائف الخضراء يتطلب إصلاحات سياسية واسعة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإكراهات التي يضطر اليها كثيرون

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن الحديث

جهاد المنسي |اليوم

رجال عاديون

د.عاصم منصور |اليوم

نقاش هادئ!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

خارطة إيرانية جديدة

سميح المعايطة |اليوم

ثورة لتحرير العقل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 