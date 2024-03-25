الشناق: وقف الدعم المالي للأحزاب "خنجر في ظهر الإصلاح"

محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

- المشروع الملكي الإصلاحي ضرورة تاريخية للأردن

- الجامعات معاقل بناء قيادات لا ساحات تناحر حزبي

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- على صناع القرار أن يغادروا مربع العقل الوظيفي

- منظومة التحديث لم تجد حكومة إصلاحية تتعامل معها

- تصنيف الأحزاب بين معارضة وموالاة يجب أن ينتهي

-لم نتوافق مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات بائتلاف

اعتبر أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد عبد الرحيم الشناق "أن المشروع الملكي الإصلاحي بالعهد الهاشمي الرابع نحو دولة وطنية ديمقراطية، يعد ضرورة تاريخية للأردن، كونه جاء في مرحلة خطيرة شهدت تفتت الدولة الوطنية وسقوطها"، مضيفا "أن الأمر ليس ديكورا وليس إصلاحا هامشيا، وإنما يأتي للحفاظ على الدولة الوطنية الأردنية بكيانها ونظامها السياسي وشعبها".

وقال الشناق الذي كان عضوا في لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في حوار مع "الغد"، إن ذلك القانون "هو القانون الجوهري لهوية الدولة السياسية، والتعديلات التي جرت عليه وعلى قانون الأحزاب، بالإضافة للتعديلات الدستورية، تعد جوهرية أيضا لجهة الفصل بين السلطتين، والانتقال من فصل الحقوق للأردنيين إلى فصل السلطات، فأصبح الحزب الآن سلطة يذهب إلى البرلمان ومن ثم إلى الحكومة".

لكن الشناق يستدرك بالقول "للأسف الشديد، كل الإصلاحات التي تمت في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وتمكين المرأة وتمكين الشباب، كل هذه الأمور لم تجد حكومة إصلاحية تتعامل معها كما يجب، وهو ما ينطبق على الهيئة المستقلة للانتخاب التي لا يوجد بها قاض، وإنما موظفون لتطبيق مفهوم دولة سيادة القانون، ما قد يفتح الباب لتعليمات أو أنظمة تخالف القانون أو الدستور الذي أقر الآن في المرحلة الجديدة في الحزب".

والأخطر، من وجهة نظر الشناق "هو أن الحكومة أصدرت نظام مساهمة مالية بوقف الدعم المالي بأشكاله كافة للعمل الحزبي، في حين كانت تدعم الأحزاب ذات المكاتب سابقا، وعندما جاء تمكين المرأة والشباب والتحديث على النظام السياسي الأردني برمته أوقفت الدعم المالي، وذلك ليتم اختطاف البرلمان والحكومة من قبل أصحاب رؤوس الأموال، وهو أخطر قضية تواجه البرنامج الملكي الإصلاحي".

وأضاف "نظام المساهمة المالية كان خنجرا من الحكومة في ظهر الإصلاح برمته، لا سيما اعتماد نمط الحزبية في إدارة شؤون الدولة، فمن سيمول حملات مرشحي الأحزاب الانتخابية، خصوصا الشباب والسيدات؟، وكيف سيفتحون مقارهم إذا ما علمنا أن نصف مليون شاب متعطلون عن العمل، وعندما نقول شابا يعني تحت سن الـ35، هذا يعني أنه يحمل الدكتوراه ومن حقه أن يمثل في برلمان، والمرأة الآن هل تعد قادرة على فتح مكتب؟، وهل هي قادرة على أن تدير حملة انتخابية؟".

ووفق الشناق "الحكومة منعت المساهمة المالية عن إصلاح حقيقي وجذري بإعادة إنتاج سياسي للدولة، وهنا نطرح سؤالا كبيرا على الحكومة حول أسباب ذلك، ونطالب بحلول فورية قبل فوات الأوان".

وقال "نحن في خضم مشروع ملكي إصلاحي بتطوير غير مسبوق على النظام السياسي الأردني منذ نشأة الدولة الأردنية، والبرامج التي ستضعها الأحزاب بحاجة إلى تمويل، خصوصا أنها تضم خبراء ومختصين لوضع البرامج.. الحزب الآن لم يعد قائما على شخوص، لكني أرى أن جزءا من الأحزاب حتى الآن للأسف الشديد هي أحزاب أشخاص، كما لم يتم حتى الآن حوار سياسات، فكيف ستجد الأحزاب حلا للبطالة وللفقر وللمياه وللطاقة وللغذاء وللدواء بعيدا عن الخطابات والشعارات الشعبوية، إنما على أساس أن الحزب سيكون سلطة تنفيذية ويحاسب على البرنامج الذي سيطرحه على المجتمع".

وخلال الحوار، عبر الشناق عن رفضه لمصطلح "أحزاب معارضة وموالاة"، قائلا "هذه التسميات يجب أن تنتهي في الأردن.. المعارض هو من يكون خارج السلطة التنفيذية ويطرح البرنامج البديل داخل مؤسسة البرلمان لما تطرحه الحكومات.. حتى الآن مصطلح المعارضة والموالاة يعد إحدى العقبات الرئيسة في مشروعنا الوطني الإصلاحي بنموذجنا الديمقراطي الأردني الذي جاء فعليا رغم كل التشويه، لكن المنظومة الملكية في الإصلاح جاءت نابعة من الذات الوطنية الأردنية لا بتوجيه داخلي ولا بتوجيه خارجي، وجاءت أيضا بإرادة سياسية وطنية من جلالة الملك، نحو مشروع ديمقراطي أردني بالحفاظ على الدولة الوطنية في مرحلة تفتت الدول الوطنية العربية.. وهذا هو ملخص المشروع".

ويؤكد الشناق "لا داع للدخول بصراع حزب جديد وحزب قديم، إذ لا فضل لحزب على حزب إلا ببرنامجه.. لا أريد أن أهاجم أي حزب، لكن الآن يقال إن غالبية البرلمان أحزاب أو ينتمون إلى عمل حزبي، وأنا أطرح عليهم سؤالا واحدا، وهو أين خطواتكم الحزبية في البرلمان لتعطوا نموذجا لعمل حزبي قادم لنستعيد الثقة بالبرلمان والعمل الحزبي، خصوصا أننا ذاهبون للإصلاح لاستعادة الثقة بركني الدولة (البرلمان والحكومة)؟".

ثم تساءل "لماذا لم يشكلوا كتلتهم الحزبية ويطرحوا برامجهم ويحددوا مواقفهم من العديد من القضايا والسياسات، كالبطالة والفقر والإصلاح الإداري والاقتصاد والزراعة والغذاء والدواء والعلاج.. أين نموذجهم في البرلمان؟!".

وأضاف الشناق "نحن كأحزاب قديمة، كنا الرواد لفكرة الحزبية الوطنية البرامجية، وبالتالي لا يمكن أن نقبل هذا الصراع مع الأحزاب الجديدة، فكلها أحزاب زميلة ومحترمة، وأيضا أرفض التسميات بانتماء الأحزاب للأطياف، ذلك أن كل حزب مرخص ضمن أحكام القانون، هو حزب وطني أردني ولا يجوز الإقصاء أو التهميش لأي حزب مرخص وفق أحكام القانون، ومن حقه أن ينافس في السلطة التنفيذية ويشكل الحكومة، فأدوات اللعبة القديمة انتهت في الأردن والكل الآن يحتكم للدستور والقانون، ومن يخالف أحكام الدستور أو القانون، فالقضاء هو الفيصل بين الأحزاب وبين السلطة، وليس مواقف من هنا أو هناك.. لا نريد أي صراع ولا التخندق ولا الإقصاء ولا التهميش.. هذا وطن الجميع دولة المواطنة وسيادة القانون التي تنطبق على الحكام قبل المحكومين.. هذه رؤيتنا".

وفيما يتعلق بإمكانية دخول الحزب الوطني الدستوري بائتلافات مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، قال الشناق "حاولنا بناء ائتلافات، لكن الجميع يريد أن يكون رقم واحد ورقم اثنين في القائمة الانتخابية بادعاء أنه يمتلك المال، وهذا في الحقيقة ليس عملا حزبيا، إنما بزنس، وعلينا أن نغادر مربع النظرية القديمة، فالحزب وفق المعطيات الإصلاحية الجديدة يجب أن يكون برامجيا ويمتلك فكرا ورؤية وفلسفة".

وأشار إلى أن "الحزب له نظريتان؛ الأولى البرامجية التي تسعى للوصول للبرلمان ثم تشكيل الحكومة، والثانية التنظيمية وهي التي تتوافق وفق أحكام القانون الذي تم تشريعه 20 % امرأة، 20 % شباب، في 6 محافظات، حتى يبقى الحزب منتميا لمفهوم الهوية الوطنية الأردنية، ذلك أن الجغرافيا لا يمكن استثناؤها في تشكيلة الحزب كما هو في القائمة الحزبية الانتخابية".

أما النظرية الأخرى الغائبة عن العمل الحزبي بأكمله، فهي كما يقول الشناق "نظرية التكنوقراط في الحزب (البرنامج)، فمن يضع برامج الصحة والغذاء والاقتصاد والموازنة والنقل والإدارة وإصلاح التعليم المدرسي والجامعي؟.. فمن يريد أن يصبح وزيرا يجب أن يمتلك آليات قابلة للتنفيذ والتطوير، لا شعارات وخطابات".

وأضاف "الحزبية هي عقد بين الشعب والحزب في حال وصوله للسلطة بأن يلتزم بما يطرحه للشعب وفق هذا العقد، فالعقد ليس خطابات خلف الميكروفون، وإنما وثيقة يجب أن يحاسب عليها الحزب في حال وصوله للسلطة، لا سيما بشأن العدالة في تقديم الخدمات لأبناء الوطن كافة، لأن المواطنة تعني حقوقا وواجبات، ما يعني أن يأخذ الجميع الحقوق بالتساوي".

ويرى الشناق "أن التحدي الكبير أمامنا الآن هو التحدي الاقتصادي، لكن هل طرح أي حزب بآليات قابلة للتطبيق والتنفيذ، مفهوم اقتصاد وطني إنتاجي بمشاريع وطنية أردنية مثلا، وتحريك وتحفيز جزء من 40 مليارا من مدخرات الأردنيين في البنوك إلى الاستثمار في الثروات الأردنية، أم مكتوب علينا الاعتماد على المنح والمساعدات؟ علما أن فقدان المناعة الاقتصادية حتما سيؤدي إلى فقدان المناعة السياسية في الدولة، وبالتالي فقدان سيادة القرار الوطني.

وبشأن دور الشباب، قال "إن على الشباب أن يكثفوا تفاعلهم مع المشهد الحزبي عبر مختلف الأدوات، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، وأن يحرجوا الأحزاب القائمة.. فالشباب الأردني هو المستفيد الحقيقي من مرحلة الإصلاح لأنه يشكل أغلبية المجتمع الأردني، والتحديات مرتبطة به وبمستقبله، كالبطالة والسكن والنقل وفرصة المقعد الجامعي والعلاج اللائق".

وشدد على أنه "لا يجب أن يهتم الشاب لقيادة الحزب أو أعضائه، بل يجب أن ينصب الاهتمام على برامج الحزب ومدى قدرته على إيجاد حلول قابلة للتطبيق لمختلف التحديات والأزمات والقضايا، حيث نريد عملا حزبيا حقيقيا يقتنع به الناس، فكل الأمر متعلق بكيف نوطن حزبية برامجية تنتمي إلى الوطن الأردني وتحافظ على الدولة الوطنية وتستعيد الثقة في البرلمان والحكومة بعيدا عن الشخوص".

ووفق الشناق "هذا الإصلاح جاء لينهي التفكير الفردي والقرار الفردي والاجتهاد الفردي لصالح العمل بعقل جمعي، وهنا أريد أن أرد على طروحات تتداولها قوى الشد العكسي تدعي عدم امتلاك الشباب خبرة كافية، رغم أن الشاب قد يكون حاملا شهادة الدكتوراه ويمتلك مهارات وخبرات أفضل من كثيرين ممن يشغلون مناصب وجاؤوا بالواسطات، هذا فضلا عن أن دولا ديمقراطية متقدمة جدا في أوروبا الآن يتولى فيها الشباب مسؤوليات كبرى كرئيس وزراء".

وبالتالي، يرى الشناق "أن هناك عقليات ومقولات تقليدية في الأردن يجب العمل على تصويبها، ليس بمفهوم انقلابي إنما بمفهوم إصلاحي".

وبشأن الانتخابات النيابية المقبلة، اعتبرها بمثابة "استفتاء شعبي على المنظومة الإصلاحية العميقة نحو دولة وطنية ديمقراطية أردنية حديثة بمواطنة فاعلة، فالانتخابات يجب أن تعكس لأول مرة إصلاحا حقيقيا في تاريخ الدولة".

وأبدى الشناق أسفه كون "أعداء الحزبية هم الذين يديرون شؤون الإصلاح في البلاد، وفي مرحلة يجب أن يمضي الإصلاح فيها بخطى نزيهة تضمن تطوير العمل الحزبي وتحفزه".

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، أكد أنه "العمود الفقري الذي يقوم عليه الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، فالدولة إدارة قبل كل شيء؛ أي قبل السياسة وقبل الاقتصاد، لكن للأسف الشديد، حتى الآن، فشلنا في إنجاز مشروعنا الذي طالما أكد عليه جلالة الملك منذ 20 سنة".

وحول رأيه بنظام ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات، قال الشناق "إن الجامعات هي معاقل تبني القيادات، والمطلوب منها ليس فقط أن تخرج من يحمل البكالوريوس، فالجامعة حاضنة لإنتاج القيادات بالمفهوم الوطني وليس بالمفهوم الحزبي للفرد.. لدينا إشكالية أيضا في تشكيلات الأحزاب والعمل السياسي، إذ لم نبن الشخصية الوطنية الأردنية التي تفكر على مستوى وطني قبل الانتماء الحزبي الذي يحدد خياره أي البرامج يريد، وهذا يلقي العبء على الجامعات الأردنية".

وأضاف "أنا ضد التناحر الحزبي داخل الجامعات على أسس انتماء حزبي، ذلك أن هناك فرقا بين التناحر الحزبي وتطوير العمل الحزبي، فعلى سبيل المثال، يتم في الجامعة الأردنية طرح قضية البطالة وفتح حوار بين الأحزاب والطلبة، يقدم خلالها كل حزب رؤيته لحل مشكلة البطالة، أو قضية الأمن الغذائي أو أزمة المياه أو الطاقة وما شابه من قضايا وملفات".

ويرى الشناق "أن عهد الخوف من الانتساب للأحزاب ولى، فالآن الأحزاب تعمل بموجب القانون وستشكل لاحقا حكومات، ولم يعد هناك أحزاب تعمل بالمُغُر للانقلاب على الدولة، فهذا الأمر انتهى في العالم العربي والواقع الآن لأحزاب البرامج، والمواطن شاء أم أبى لن ينتخب لا نسيبه ولا قريبه، خصوصا أن هناك تطويرا تم ليس فقط على القائمة الحزبية الانتخابية، وإنما تم التطوير أيضا على الدوائر المحلية".

وأكد "أن أدوات اللعبة القديمة في إفراز النائب انتهت في الأردن، وبالتالي رجال النفوذ، إن جاز التعبير تحت أي مسمى، لن يجدوا لهم موطئ قدم تبعا لأدوات اللعبة الجديدة، لا سيما أنه أصبح هناك عتبة حسم للدائرة المحلية، ومن كان ينجح في الوصول إلى البرلمان بألفي صوت مثلا، سيحتاج على الأغلب إلى 16 أو 17 ألف صوت، وهذا يعزز فكرة البرنامج للنائب الذي يفكر على مستوى الوطن".

وأضاف "الأردن، بهذا الإصلاح، عالج سلبيات قانون الانتخاب على مدى 30 سنة سابقة، وهذا الإصلاح كبير جدا علينا أن نستوعبه كمواطنين وأحزاب، لكن على الأحزاب هنا عدم التخندق ضد بعضها بعضا وعدم خوض صراع وعدم الإساءة لأي عمل حزبي، فالشعب هو الذي يقرر أفضل الأحزاب، ومن يدعي أنه الحزب الأقوى فهو يعتدي على الإرادة الشعبية".

وقال الشناق "العمل الحزبي البرامجي ليس موضوع حزب تكتلي، بمعنى أن الحزب القوي ليس الذي يضم ألفين أو ثلاثة آلاف عضو، ذلك أن الحزب البرامجي الإصلاحي الذي اعتمد في الدول الديمقراطية وتقدمت به الدول الغربية على التحديد وصنعت رفاه وكرامة لشعوبها من خلالها، يسمونها الأحزاب الجمعية، وهي المؤازرة للبرنامج في العملية الانتخابية، أي أن الذين ينتخبون الحزب الديمقراطي في أميركا ليس شرطا أن يكونوا أعضاء في الحزب نفسه، ولذلك فإن فكرة حزبية المؤازرة هي المفهوم الجديد في الأردن".

وبهذا الخصوص، دعا إلى "مغادرة مربع الحزبية التي سادت في العالم العربي لسبب بسيط، هو أنه لا يوجد حزب في العالم العربي ذهب إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع وإنما ذهب على ظهر الدبابة، وهذا ليس عملا حزبيا، والصحيح هو الذهاب إلى السلطة التنفيذية من خلال عملية ديمقراطية متمثلة في عملية انتخابية من خلال البرلمان، ومن ثم ما بعد البرلمان الذهاب إلى تشكيل الحكومة، فالمطلوب بالأردن ليس الحزب الذي يكون فيه 4 آلاف عضو، بل المطلوب من الحزب هيكل تنظيمي، كما هو منصوص عليه، قيادات متحدثة أو متحدثون أساسيون باسم الحزب وبرنامج يطرحه بعملية انتخابية، فقد يكون هناك حزب لا يضم سوى ألف عضو حاليا، ويطرح برنامجا في العملية الانتخابية ويحوز الأغلبية".

ووفق الشناق "المطلوب أحزاب متداولة من خلال الإرادة الشعبية وليس من خلال الكتلة التنظيمية داخل الحزب، لذلك أمامنا مشوار طويل حتى نستوعب العمل الحزبي البرامجي وكيف يتطور بسلوكياته وببرامجه وبقياداته وخطابه، فبالتالي نحتاج إلى الصبر، فالأردن دولة رهانها قضية في غاية الأهمية رغم كل السلبيات التي يمكن أن تقال، إلا أن المملكة ما تزال صخرة المشرق الباقية الواقفة؛ لأن دولا في المشرق العربي سقطت، ونحن أمام تحد كبير في هذا الإصلاح السياسي بموقعنا الجيوإستراتيجي فيما يخص قضايا المنطقة والإقليم، لا سيما القضية الفلسطينية".

واختتم الشناق حديثه، بالقول "علينا أن نحافظ على ذلك بأن نكون نموذجا ديمقراطيا وأن يعود الشعب ويثق في البرلمان والحكومة، لأن هذا يعطي اطمئنانا وثقة للدولة بشأن إستراتيجياتها وسياساتها، وبالتالي علينا كأحزاب أن نتحمل المسؤولية في هذا الجانب، وعلى صناع القرار أن يغادروا مربع العقل الوظيفي، وأن يتسع الأفق لأننا أمام مشروع ملكي كبير يعد نموذجا ديمقراطيا قد يكون مركز الإشعاع لدول أخرى تفتتت بسبب صراعات عرقية وطائفية ومذهبية".



