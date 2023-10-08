الشواربة: أنظمة النقل باكورة مشاريع المدينة الذكية

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عمان- قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن مشروع تحويل مدينة عمان الى مدينة ذكية من أهم مخرجات مشاريع الخطة الاستراتيجية للأمانة 2022 - 2026 ، وانه لا بد من توفير منصة تواصل واتصال مع المواطنين للتعريف بمفهوم ومشاريع ومبادرات المدينة الذكية.وأضاف ان باكورة مشاريع المدينة الذكية سيكون " مشروع أنظمة النقل الذكية " الذي جرى طرح عطائه واستلام 12 رسالة اهتمام، وسيبدأ فريق فني بدراسة العروض، إضافة الى نظام الموارد البشرية.جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل " بناء القدرات لخارطة عمان مدينة ذكية " والتي عقدتها الامانة اليوم الأحد، في مركز الحسين الثقافي، بحضور نائب الأمين محمد رسمي القيسي و أعضاء مجلس الامانة ومدراء الدوائر والمناطق.وأكد أهمية وجود منظومة الذكاء الاصطناعي بالخدمات بعد أن قطعت الأمانة شوط متميز على المستوى الوطني بالخدمات الإلكترونية.وبين الشواربة أن تعيين الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً لأمين عمان عضواً استشارياً في اللجنة التي جرى تشكيلها مؤخراً وتعنى بالحكومات المحلية والإقليمية من 20 عضوا على مستوى العالم هو اعتراف بمكانة عمان المتميزة ونتاج جهد مؤسسي في أمانة عمان .وتابع أمين عمان أن مفهوم المدينة الذكية هو قدرة المدينة على سرعة الاستجابة لاحتياجات سكانها والاجيال القادمة والقاطنين بها ، والقدرة على التعامل لمواجهة الظروف الاستثنائية بسرعة الاستجابة للتحديات كمواجهة آثار التغير المناخي على سبيل المثال .وقال إن الأمانة لديها رؤية وخارطة طريق واضحة للمضي قدما في المشروع الذي سيعزز رفع كفاءة خدمات المدينة مشددا على أهمية ان يكون لدى كافة منتسبي الامانة دراية ومعرفة بمفهوم ومشاريع ومبادرات المدينة الذكية وكذلك الحال للمجتمعات المحلية .وقدم المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات سلطان الخرابشة ورقة عمل تعريفية بخارطة الطريق للتحول الذكي من الاستراتيجية الى التطبيق والنمذجة .وقدم مستشار أمين عمان للمدينة الذكية الدكتور رامي شاهين عرضا شاملا عن استخدام التقنيات المتقدمة في اتخاذ القرارات القائمة على البيانات والأدلة الحضرية لتحسين نوعية الحياة للسكان. (بترا)