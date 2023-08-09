الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

الشواربة يفتتح المرحلة الأولى للخلية السادسة في مكب الغباوي

الشواربة يفتتح المرحلة الأولى للخلية السادسة في مكب الغباوي
الشواربة يفتتح المرحلة الأولى للخلية السادسة في مكب الغباوي

إفتتح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، اليوم الاربعاء ،  في مكب الغباوي ، المرحلة الاولى من الخلية السادسة إيداناً ببدء استقبال النفايات اعتباراً من اليوم بعد انجاز الاعمال الانشائية من  الحفر والردم والتبطين ونظام تصريف العصارة و اعمال الكهروميكانيك .  اضافة اعلان

وجدد الشواربة التاكيد على اهمية استكمال باقي مراحل المشروع الذي يتكون من تسع خلايا ، بتمويل قرض ومنحة من البنك الاوروبي.

واضاف ان خلية الواحدة تستمر باستقبال النفايات حتى الانتهاء من السعة التصميمية لها وتقدر بنحو 6 مليون طن نفايات ولمدة تصل الى اربع سنوات ونصف تقريبا ً . 

وحضر افتتاح المرحلة الاولى من الخلية السادسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، ومندوب البنك الأوروبي ، وعضو مجلس الامانة عن  منطقة أحد ، وعدد من المدراء المعنيين  .

واشار مدير مشروع الخلية السادسة المهندس علي الشيخ ان كلفة الخلية السادسة تصل الى حوالي 7  مليون و 100 الف دينار تقريباً ، وتقع على مساحة 154 دونم ، مقسمة الى مرحلتين كل مرحلة مساحتها 77 دونم  .

يذكر ان المشروع بدأ تنفيذه عام 2001 وتم المباشرة باستقبال النفايات في الخلية الاولى عام 2003، وهو يخدم جميع مناطق امانة عمان البالغة 22 منطقة، اضافة الى بلديات الزرقاء والرصيفة والموقر وسحاب، وبعض شركات القطاع الخاص، ويتم اتلاف بعض المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ضمن المشروع، وذلك تحت اشراف الجهات المعنية المتخصصة.

واكد الشيخ أن امانة عمان تهدف من خلال تنفيذ الخلايا في مكب الغباوي ، الى تأمين موقع للتخلص من النفايات بطريقة عصرية تحافظ على البيئة، اضافة الى استخراج الغاز الحيوي منها لتوليد الكهرباء.

واشار انه بعد امتلاء الخلايا واجراء عملية الطمر للنفايات وتغليفها وتغطيتها، يتم زرع آبار غاز فيها لاستخراج غاز الميثان لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الانابيب حيث يتم حاليا استخراج الغاز من الخلايا الاربع الأولى”.

وأوضح أن المكب آمن بيئيا وليس له أي آثار على المياه الجوفية او المحيط وان جميع الخلايا تستوعب النفايات في حفر بالارض ويتم تبطينها بمواد بلاستيكية عازلة على ثلاث طبقات لمنع وصول العصارة الى باطن الارض والمياه الجوفية من النفايات عند تحللها.

واشار مدير دائرة معالجة النفايات في مكب الغباوي المهندس راتب الزبيدي ان مشروع المكب هو من المشاريع الريادية ويعد اول مكب هندسي صحي في منطقة الشرق الاوسط ، ويعمل على جمع ومعالجة النفايات بطرق غير تقليدية وعلى غرار مدن عالمية، بما يقلل الكلف ويحول النفايات الى مصدر دخل من خلال استخراج الطاقة ويواكب نمو وتوسع المدينة.

واضاف أن مكب الغباوي يستقبل 55 % من نفايات المملكة بمعدل يومي يصل الى 4 الاف طن  ، إضافة أن الغاز المستخرج حاليا يعمل على توليد حوالي 4,8 ميغاواط بالساعة كهرباء والعمل جار على زيادة القدرة الكهربائية مع انضمام الخلايا المتبقية عند انتهاء تشغيلها. 

وعلى هامش افتتاح المرحلة الاولى للخلية السادسة تفقد امين عمان مشروع صيانة الآليات في مكب الغباوي  على مساحة 3500 متر مربع ، بتمويل من البنك الاوروبي للاعمار والتنمية ،  والذي وصل نسبة الإنجاز فيه 85 % بحسب مدير المشروع المهندس عايد النجداوي .
نوع جديد من الصبار استزرعته محطة المشقر للبحوث الزراعية-(بترا)

محطة المشقر تدخل 60 صنفا من الصبار للأردن منذ21 ساعة

مبنى مجلس الأعيان-(بترا)

"الأعيان" يقر "معدل السير" و"الشراكة مع القطاعين العام والخاص" منذ21 ساعة

د. عبد الله محمد القضاة

سيناريوهات المشهد السياسي الأردني منذ21 ساعة

المركز الوطني لإدارة الأزمات

24 خطة تنفيذية للحد من مخاطر الكوارث منذ21 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-09 at 4.48.05 PM

تمثيل دبلوماسي لرواندا في عمّان

منذ2 ساعة
A9206743 - Edit

الملك يستقبل وزير الخارجية الرواندي

منذ3 ساعة
Al-Hussein-Public-Parks-Nature

اغلاق حدائق الحسين غدا إستعداداً لمهرجان صيف عمان

منذ4 ساعة
تطبيق سند

تعطل تطبيق سند بسبب خلل فني

منذ4 ساعة
طالب جامعي يتابع دروسه - (تعبيرية)

منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة تركية (رابط)

منذ4 ساعة
القضاء - (تعبيرية)

القضاء الأردني.. تكنولوجيا رقمية للمرضى للإدلاء بشهاداتهم عن بعد

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 