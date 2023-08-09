الشواربة يفتتح المرحلة الأولى للخلية السادسة في مكب الغباوي

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إفتتح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، اليوم الاربعاء ، في مكب الغباوي ، المرحلة الاولى من الخلية السادسة إيداناً ببدء استقبال النفايات اعتباراً من اليوم بعد انجاز الاعمال الانشائية من الحفر والردم والتبطين ونظام تصريف العصارة و اعمال الكهروميكانيك .وجدد الشواربة التاكيد على اهمية استكمال باقي مراحل المشروع الذي يتكون من تسع خلايا ، بتمويل قرض ومنحة من البنك الاوروبي.واضاف ان خلية الواحدة تستمر باستقبال النفايات حتى الانتهاء من السعة التصميمية لها وتقدر بنحو 6 مليون طن نفايات ولمدة تصل الى اربع سنوات ونصف تقريبا ً .وحضر افتتاح المرحلة الاولى من الخلية السادسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، ومندوب البنك الأوروبي ، وعضو مجلس الامانة عن منطقة أحد ، وعدد من المدراء المعنيين .واشار مدير مشروع الخلية السادسة المهندس علي الشيخ ان كلفة الخلية السادسة تصل الى حوالي 7 مليون و 100 الف دينار تقريباً ، وتقع على مساحة 154 دونم ، مقسمة الى مرحلتين كل مرحلة مساحتها 77 دونم .يذكر ان المشروع بدأ تنفيذه عام 2001 وتم المباشرة باستقبال النفايات في الخلية الاولى عام 2003، وهو يخدم جميع مناطق امانة عمان البالغة 22 منطقة، اضافة الى بلديات الزرقاء والرصيفة والموقر وسحاب، وبعض شركات القطاع الخاص، ويتم اتلاف بعض المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ضمن المشروع، وذلك تحت اشراف الجهات المعنية المتخصصة.واكد الشيخ أن امانة عمان تهدف من خلال تنفيذ الخلايا في مكب الغباوي ، الى تأمين موقع للتخلص من النفايات بطريقة عصرية تحافظ على البيئة، اضافة الى استخراج الغاز الحيوي منها لتوليد الكهرباء.واشار انه بعد امتلاء الخلايا واجراء عملية الطمر للنفايات وتغليفها وتغطيتها، يتم زرع آبار غاز فيها لاستخراج غاز الميثان لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الانابيب حيث يتم حاليا استخراج الغاز من الخلايا الاربع الأولى”.وأوضح أن المكب آمن بيئيا وليس له أي آثار على المياه الجوفية او المحيط وان جميع الخلايا تستوعب النفايات في حفر بالارض ويتم تبطينها بمواد بلاستيكية عازلة على ثلاث طبقات لمنع وصول العصارة الى باطن الارض والمياه الجوفية من النفايات عند تحللها.واشار مدير دائرة معالجة النفايات في مكب الغباوي المهندس راتب الزبيدي ان مشروع المكب هو من المشاريع الريادية ويعد اول مكب هندسي صحي في منطقة الشرق الاوسط ، ويعمل على جمع ومعالجة النفايات بطرق غير تقليدية وعلى غرار مدن عالمية، بما يقلل الكلف ويحول النفايات الى مصدر دخل من خلال استخراج الطاقة ويواكب نمو وتوسع المدينة.واضاف أن مكب الغباوي يستقبل 55 % من نفايات المملكة بمعدل يومي يصل الى 4 الاف طن ، إضافة أن الغاز المستخرج حاليا يعمل على توليد حوالي 4,8 ميغاواط بالساعة كهرباء والعمل جار على زيادة القدرة الكهربائية مع انضمام الخلايا المتبقية عند انتهاء تشغيلها.وعلى هامش افتتاح المرحلة الاولى للخلية السادسة تفقد امين عمان مشروع صيانة الآليات في مكب الغباوي على مساحة 3500 متر مربع ، بتمويل من البنك الاوروبي للاعمار والتنمية ، والذي وصل نسبة الإنجاز فيه 85 % بحسب مدير المشروع المهندس عايد النجداوي .