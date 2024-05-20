الشواربة: 86.2% الإنجاز في خطة "الأمانة" الإستراتيجية

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أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إنجاز 86.2 بالمائة من خطة الأمانة الإستراتيجية بعد مضي سنتين من إطلاقها برعاية ملكية سامية.جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للفريق الوزاري، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أمس، والذي شكله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للوقوف على ما أنجز من مشاريع حكومية في المحافظات والبوادي خلال الـ25 عاما الماضية، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.وأكد كريشان في الاجتماع الذي خصص لإنجازات محافظة العاصمة، اعتزاز الأردنيين بإنجازات الوطن خلال الـ25 عاما الماضية (اليوبيل الفضي) في جميع القطاعات، واستمرار مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير المملكة، رغم تحديات عديدة واجهتها المملكة أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحولات السياسية في المنطقة، واستضافة الأشقاء اللاجئين العراقيين والسوريين وجائحة كورونا وغيرها من التحديات.وأشار كريشان إلى أهمية جهود جلالة الملك لوقف الحرب الإسرائيلية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة على المستويات الإقليمية والدولية، ودور جلالته في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.بدوره لفت الشواربة، إلى أن مشروعات النقل العام تمتد لـ10 أعوام كونها تحتاج إلى بنية تحتية ومصادر تمويل كبيرة وتنفيذ مشاريع، وأن منظومة النقل العام سواء بنيتها التحتية أو التشغيلية تحتاج لفترات زمنية.وقال إن خطة الأمانة الإستراتيجية تمتد لـ5 أعوام وتشتمل 212 مشروعا ومبادرة، بموازنة تصل إلى 918 مليون دينار، وإن الأمانة أخذت في الاعتبار أن تكون الأهداف المؤسسية متفقة مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة العالمية.وبين أن قيمة مشاريع وأعمال البنية التحتية بلغت 252 مليون دينار، وقيمة إنشاء مشاريع الباص سريع التردد، وتخطيط شوارع وشواخص مرورية وإنارة شوارع وإشارات ضوئية وأعمدة إنارة وأنظمة كاميرات مراقبة 158 مليونا، وإنشاء الخلية السادسة والخامسة في مكب الغباوي بـ 13 مليون دينار.وأشار إلى أن المساحة المنظمة من عمان تبلغ 419 كيلومترا مربعا تشكل 52.7 بالمائة من مساحتها الإجمالية البالغة 795 كيلومترا، وإنجاز 11795 معاملة إلكترونية في مجال التنظيم، و74062 وثيقة مخطط موقع تنظيمي إلكتروني.وأكد أن مكب الغباوي قصة نجاح على مستوى المنطقة، إذ أن 45 بالمائة من فاتورة الكهرباء للأمانة يتم تغطيتها من مكب النفايات بالغباوي من خلال تحويل النفايات إلى غاز الميثان ثم تحويله إلى طاقة.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء الفريق الوزاري ومحافظ العاصمة ورئيس مجلس المحافظة ورؤساء البلديات في محافظة العاصمة وعدد من الأمناء العامين، وأعضاء المجلس التنفيذي فيها، استعراض الإنجازات التي حققتها محافظة العاصمة خلال الـ25 عاما الماضية، واحتياجاتها الحالية والمستقبلية.إلى ذلك، عقد الفريق الوزاري في مقر محافظة البلقاء، اجتماعه الخامس، والذي اكد فيه كريشان اعتزاز الأردنيين بالإنجازات التي حققها الوطن في جميع القطاعات، خلال الـ25 عاما الماضية (اليوبيل الفضي)، واستمرار مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير المملكة، رغم تحديات عديدة واجهتها المملكة أبرزها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتحولات السياسية في المنطقة، واستضافة الأشقاء اللاجئين العراقيين والسوريين وجائحة كورونا وغيرها من التحديات.وأشار كريشان إلى أهمية الجهود التي يبذلها جلالة الملك لوقف الحرب الإسرائيلية على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة على المستويات الإقليمية والدولية، ودور جلالته في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.بدورهم، استعرض رئيس مجلس محافظة البلقاء ورؤساء بلدياتها، الإنجازات المتحققة خلال الـ25 عاما الماضية، مؤكدين أن قطاع البلديات كان له أثر كبير في إحداث تنمية محلية، وإيجاد فرص عمل، وأن البلديات خرجت من دورها الخدمي إلى إحداث تنمية شاملة وجلب استثمارات لتوفير فرص عمل لأبناء المناطق.وخلال اللقاء، طالب رؤساء البلديات بزيادة مشاريع توفير الطاقة وحدات الإنارة الموفرة كونها تستنزف موازنات البلديات، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية.وطالب رئيس مجلس المحافظة إبراهيم العواملة، بتوفير قطع أراض لإنشاء مدارس في المحافظة، والنظر بمشاريع الصرف الصحي بمناطق المغاريب وشمال شرق البلقاء، وإعادة تأهيل طرق السلط، وادي شعيب الشونة الجنوبية، وتكملة المرحلة الثالثة لشارع الستين.ورد الفريق الوزاري على الملاحظات التي جرى طرحها في قطاعات السياحة، والأشغال، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والزراعة، والطاقة، والصحة، والنقل، والبيئة، والشباب.وكان محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، أكد أهمية التشاركية والعمل بروح الفريق لأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء البلديات ومجلس محافظة البلقاء ومتابعة المشاريع، مشيرا إلى أن موازنة المحافظة أقرت في أسبوعين من خلال جلسات هادئة مثلت جميع أطياف المحافظة.ولفت إلى أنه جرى إنجاز مشاريع تخدم المواطنين خلال الـ25 عاما الماضية بقيمة 750 مليون دينار.-(بترا)