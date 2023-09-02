"الصحة العالمية" تشيد بجهود الملك بمكافحة التدخين بالأردن

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عمان - شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جلالة الملك عبدالله الثاني، على دعوة جلالته مؤخراً لتعزيز الجهود في مكافحة التدخين في الأردن، وخاصة بين الشباب.وقال غيبريسوس، في تغريدة له، أمس، عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي "إكس"، إن منظمة الصحة العالمية ستستمر في تعاونها الوثيق مع الحكومة الأردنية لحماية صحة الشعب.وكان مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، عبّر كذلك عن تقديره للتوجيهات الملكية الأخيرة، التي حثّ فيها الحكومة على تصعيد الإجراءات لمكافحة انتشار التدخين في الأردن.ودعا جلالة الملك، الأسبوع الماضي، الحكومة إلى إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة التدخين حماية للمجتمع، خاصة الطلبة في المدارس.وأكد جلالته أن مواجهة خطر التدخين أولوية فالوضع الحالي ليس مقبولا، مشيرا إلى أهمية تطبيق قانون الصحة العامة في محاربة التدخين بخاصة بين الشباب.ودعا جلالة الملك إلى تشديد الرقابة في الأماكن العامة لمكافحة التدخين، مؤكدا أن صحة أبنائنا يجب أن تكون فوق كل اعتبار.ولفت جلالته إلى ضرورة تعزيز رسائل التوعية من مخاطر التدخين، حاثا الحكومة على تحديث البيانات والأرقام للوقوف على واقع الحال المرتبط بالتدخين.ووفقاً للمسح الوطني التدريجي (STEPs) الذي أجرته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في الأردن، فإن 66.1 بالمائة من الذكور يدخنون التبغ، إضافة إلى 15.9 بالمائة يستخدمون السجائر الإلكترونية؛ ما يصنف الأردن ضمن قائمة الدول التي يوجد بها أعلى معدلات انتشار التدخين بين الذكور في العالم. -(بترا)