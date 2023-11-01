"الصحة العالمية": تصعيد العدوان على غزة يحمل أخطارا على الأردن

سماح بيبرس

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عمان – كشفت منظمة الصحة العالمية قبل أيّام، عن حاجتها إلى نحو 80 مليون دولار و"بشكل عاجل"، للاستجابة الى الاحتياجات الإنسانية في فلسطين المحتلة، ولا سيما في غزة، ولتنفيذ خطط الطوارئ في مصر ولبنان وسورية والأردن الشهرين المقبلين.وذكرت في "نداء التمويل المتعدد البلدان: فلسطين المحتلة ومصر ولبنان وسورية والأردن"، أنّ هذه الاحتياجات تتوزع على 50 مليون دولار لتنفيذ برامجها في الأراضي الفلسطينية، و10 ملايين في لبنان، و8 ملايين في مصر، و5 ملايين في سورية، و2 مليون في الأردن، و5 ملايين لتنسيق الاستجابة الإقليمية ودعم العمليات التشغيلية".وأكد النداء، على أنّها ستوسع نطاق علاج الصدمات وخدمات الرعاية والطوارئ، مع الحفاظ على إمكانية الوصول للخدمات الصحية الأساسية وعلاج الحالات المزمنة، ووضع تدابير لمراقبة الأمراض ومكافحة تفشي المرض (بخاصة في مواقع النزوح)، وضمان التنسيق، بما في ذلك عمل مجموعة الصحة.وشدد على أنّ تصعيد الأعمال العدائية في غزة، ينطوي عليه خطر حدوث عواقب مباشرة أو غير مباشرة على الأردن، بما في ذلك الاحتجاجات، والإصابات في صفوف المدنيين، والأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية، واحتمالية النزوح.وأشار الى أنّه وبرغم تأكيدات الحكومة الأردنية بأنها لا تستطيع قبول اللاجئين، لكن "مثل هذا الاحتمال لا يمكن استبعاده بالكامل".وقال النداء، إنه ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تسببت الأزمة المتصاعدة في فلسطين المحتلة باستشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين.وأكدت في النداء، على أنّه وفي قطاع غزة، أدت الغارات الجوية ونقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود، لاستنزاف النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من نقص الموارد.وتعمل المستشفيات بما يفوق طاقتها بكثير، بسبب ارتفاع أعداد المرضى والمدنيين النازحين الذين يبحثون عن مأوى.وقد تعرض توفير الخدمات الصحية الأساسية – من رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة إلى علاج الحالات المزمنة – للخطر الشديد.وأكد على أنّ التصعيد الأخير للأعمال العدائية في فلسطين المحتلة أدّى لإلحاق خسائر فادحة بالمدنيين، واستشهاد أو جُرح الآلاف، وتشريد أكثر من 1.4 مليون شخص.وقال إنّ النظام الصحي في القطاع على وشك الانهيار، وتضاؤل إمكانية الوصول للخدمات الصحية، إن الخدمات والمياه النظيفة والغذاء والوقود، بالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية الضعيف أصلاً، يهدد بمزيد من الخسائر في أرواح المدنيين.وأضاف النداء، أن النزوح الجماعي للملاجئ التي تفتقر إلى الموارد الكافية أصلاً، سيؤدي الى تفشي الأمراض.وقد امتد تصعيد الأعمال العدوانية بالفعل على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية والحدود اللبنانية مع العدو الإسرائيلي وسورية، الى جانب وجود خطر قد يمتد إلى بلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك الأردن وإيران والعراق.