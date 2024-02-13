الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحة النيابية" تبحث موضوع الرقابة على الأغذية

جانب من اجتماع لجنة الصحة النيابية أمس-(بترا)
جانب من اجتماع لجنة الصحة النيابية أمس-(بترا)
عمان - بحثت لجنة الصحة والغذاء النيابية خلال اجتماعها أمس موضوع الرقابة على الأغذية.
وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة، إن سلامة غذاء الأردنيين خط أحمر، مؤكدا ضرورة محاسبة كل من يثبت تلاعبه بقوت المواطنين.اضافة اعلان
وأشار، خلال ترؤسه الاجتماع الذي حضر جانبا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، إلى الاتفاق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء على ضرورة تسديد المبالغ المتراكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وشدد الخلايلة، بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، على أن القانون غلظ العقوبات على كل من تسول له نفسه المس بغذاء المواطن، مشيدا بكفاءة مؤسسات الرقابة المعنية بهذا المجال، فضلا عن حرص التجار الأردنيين على استيراد السلع الآمنة.
وتساءل رئيس وأعضاء "الصحة النيابية" عن آلية عمل المؤسسة والمختبرات ومستودعات التخزين وفحص المنتجات بعد خروجها من المستودعات وإجراءاتها للمراقبة على العذاء والدواء و السلع التي يعرضها الباعة المتجولون، فضلا عن استعدادات "الغذاء والدواء" للرقابة خلال شهر رمضان المبارك.
من جهته، أشاد المعايعة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها "الغذاء والدواء" في الرقابة لمنع التلاعب بالأغذية والأدوية.
بدورهم، دعا النواب: سليمان أبو يحيى، وعلي الطراونة، ومحمد جرادات، ومحمد عكور، وريما العموش، وأسماء الرواحنة، وغازي البداوي إلى ضرورة تفعيل نظام تتبع للمنتجات الغذائية، يضمن سلامتها من المصدر حتى وصولها إلى المستهلك، بالإضافة إلى تتبع كل المنتجات والنقاط الحرجة للحفاظ على سلامة الغذاء.
من ناحيته، قال مهيدات، إن المؤسسة لها صلاحية مطلقة في الرقابة على السلع، محلية أم مستوردة، إذ تأخذ عينات للمواد المستوردة من المعابر، حسب نظام الاستهداف بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة.
وأوضح أن بعض السلع، كالأرز والزيوت والأجبان، تخضع لنظام استهداف بنسبة 100 بالمئة، حفاظا على سلامة غذاء المواطنين، وأن العينات ترسل إلى المختبرات لتأكيد مأمونيتها، وبعيد خروج النتائج يتخذ القرار المناسب، باستهلاكها أو إعادة تصديرها.
وحول الرقابة على المنتج المحلي، قال مهيدات، إن المؤسسة تنفذ جولات يومية، بلغ عددها العام الماضي 94 ألف جولة، موضحا أن المؤسسة لمست من خلال هذه الجولات تفعيل الرقابة الذاتية، إذ لم تتجاوز نسبة المخالفات أكثر من 1 بالمائة.
وتابع مهيدات "أن أشباه الأجبان غير متوفرة في الأسواق الأردنية، وهي ممنوعة"، مشيرا إلى وجود تنسيق بين المؤسسات الحكومية بخصوص المخالفات.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صوامع الحبوب في منطقة الغباوي-(أرشيفية)

لماذا غاب الأردن عن التقرير السنوي لحالة الأمن الغذائي العالمي؟

منذ4 ساعة
7202318215220264567154

منصة تنبؤية للأمن الغذائي.. ضرورة ملحة للتعامل مع التغيرات المناخية

منذ4 ساعة
بدء المراجعة الوطنية السادسة لتقرير منهاج "بيجين"

بدء المراجعة الوطنية السادسة لتقرير منهاج "بيجين"

منذ4 ساعة
عمال في أحد مواقع البناء- (تصوير: امجد الطويل)

هل يعاد النظر بالحد الأدنى للأجور؟

منذ4 ساعة
بنك تنمية المدن والقرى

العزام: "التنمية والقرى" ينهي متطلبات الاعتمادية لمواجهة التغيرات المناخية

منذ4 ساعة
تعبيرية

"الأوقاف": حظر جمع المركز الإسلامي لتبرعات دون الحصول على إذن

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات | منذ5 ساعة
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات | منذ5 ساعة
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 