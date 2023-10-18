الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحفيين الأردنيين": على العرب والمسلمين وقف إجرام الكيان الصهيوني

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مجزرة مستشفى المعمداني
دانت نقابة الصحفيين الأردنيين الجريمة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني باستهدافه المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقالت النقابة في بيان لها ان الكيان المجرم يمارس حرب إبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة أمام سمع وبصر العالم المتخاذل بل الشرك في جرائم الاحتلال الصهيوني، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية والشرائع السماوية.اضافة اعلان

وشدد البيان على ان الدم الفلسطيني الزكي الذي يراق على أرض غزة الأبية لا يجب أن يمر دون محاسبة هذا الكيان الاجرامي المتعطش للدم بعد هزيمته المدوية على أيدي المقاومة الباسلة.

ودعا بيان النقابة الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية وان يضعوا حدا لهذا الاجرام وان يتحركوا بشكلي جدي وعملي لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الكيان الصهيوني ووقف إجرامه.
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