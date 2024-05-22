"الصحفيين" تدعو الصحف والمؤسسات الإعلامية لتسمية مندوبيها لبعثة الحج

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عمان- دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، رؤساء تحرير ومدراء المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف الأسبوعية واليومية والإذاعات والفضائيات، لتسمية مندوبيها لبعثة الحج الصحفية والإعلامية.وأكد المجلس خلال جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة النقيب الزميل راكان السعايدة، وحضور عدد من أعضاء المجلس، ضرورة تقديم الترشيحات في موعد أقصاه حتى الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الثلاثاء الموافق 28 أيار الحالي.وقرر المجلس تخصيص 8 مقاعد للصحف اليومية وهي: الرأي، والدستور، والغد، والجوردن تايمز، والأنباط، وصدى الشعب، والأمم، ونبض، كما خصص المجلس 5 مقاعد للمواقع الإلكترونية والصحف الأسبوعية المرخصة، ومقعدين للإذاعات والفضائيات المحلية المرخصة.وحدد مجلس النقابة الأسس التالية للمشاركة في البعثة، وهي، أن يكون عضوا مدرجا على سجل الصحفيين الممارسين، وأن يكون مرشحا من مؤسسة إعلامية مرخصة، ولم يسبق له الحج عن طريق بعثات النقابة.وقرر المجلس تسمية أمين سر المجلس الزميل سامي الحربي رئيسا للبعثة.وقال النقيب السعايدة "إن المجلس سيتعامل مع طلبات الزملاء وفق الأسس التي تم إقرارها من قبل المجلس والتي راعت العدالة في التوزيع"، مثمنا تجاوب وزارة الأوقاف مع طلبات النقابة لتسهيل مهمة الصحفيين ورفع عدد المقاعد المخصصة من 12 إلى 16 مقعدا.وأكد دور البعثة في تعزيز التشاركية مع الوزارة في نقل أخبار الحج والجهود التي تبذلها وملاحظات الحجاج الأردنيين والمشاكل التي يواجهونها، إضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية للدين الإسلامي الحنيف، وعكس واقع وظروف الحجاج في تقاريرهم الإعلامية والصحفية. -(بترا)