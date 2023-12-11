" الصحفيين" تطالب بملاحقة الاحتلال الذي نفذ تهديده بالانتقام من مراسل الجزيرة باغتيال والده

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رام الله - طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين توثيق جريمة اغتيال والد مراسل قناة الجزيرة في شمال قطاع غزة الصحفي أنس الشريف واضافتها الى سجل المجازر والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال بغرض تضمينها ملف الجرائم المعد للتقديم أمام محكمة الجنايات الدولية .ففي بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة جاء فيه ان اللجنة رصدت ووثقت التهديد الذي تعرض له الصحفي الشريف بتاريخ 22/11/2023 حين تلقى اتصالات هاتفية ورسائل عبر خاصية الواتس اب من قبل ضباط الاحتلال تتوعده بالقتل والتصفية ان لم يتوقف عن عمله الصحفي بنقل الاخبار والتقارير حول مجريات الأحداث في شمال القطاع .واظهرت اليوم مشاهد مصورة للزميل الشريف وهو يودع والده ويدفنه في شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعد ان استشهد نتيجة تعرض منزله الى قصف بصواريخ الطائرات الاسرائيلية.ونوه البيان ان هذه الواقعة ليست الأولى للعاملين في طاقم قناة الجزيرة خلال هذا العدوان حيث سبق واستهدف منزل مراسل قناة الجزيرة الصحفي مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على منزله في مخيم جباليا بتاريخ 6/12/2023 استشهد على أثره 22 فردا من عائلته من بينهم والداه وعدد من أشقائه وأطفالهم .وبتاريخ 31/10/2023 استُشهد 19 فردا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة المهندس محمد أبو القمصان في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا ومن بينهم والده واثنتان من أخواته.وبتاريخ 25/10/2023 استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ منزل في النصيرات وسط قطاع غزة تسكنه عائلة مراسل الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح راح ضحيته عدد من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته .وعقب رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام ان هنالك رصد وتوثيق للعشرات من الجرائم بحق الصحفيين وتحديدا استهداف منازلهم مما ادى الى استشهاد مئات من عائلات الصحفيين كثمن انتقامي من حكومة الارهاب الاسرائيلي لعمل الصحفيين المهني الذي نجح بدحض ما اعتادت عليه اسرائيل من كذب وتزييف وقلب للحقائق .واختتم اللحام ان كل هذه البيانات والوثائق تقدم للاتحاد الدولي للصحفيين واللجان الحقوقية المختصة بالمتابعة مع التصميم على عدم افلات الاحتلال من العقاب وصولا لمشاهدة ضباط وساسة الاحتلال في قفص الإتهام بالمحاكم الدولية .