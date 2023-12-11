الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

" الصحفيين" تطالب بملاحقة الاحتلال الذي نفذ تهديده بالانتقام من مراسل الجزيرة باغتيال والده

مراسل قناة الجزيرة في شمال قطاع غزة الصحفي أنس الشريف
مراسل قناة الجزيرة في شمال قطاع غزة الصحفي أنس الشريف

رام الله - طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين توثيق جريمة اغتيال والد مراسل قناة الجزيرة في شمال قطاع غزة الصحفي أنس الشريف واضافتها الى سجل المجازر والجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال بغرض تضمينها ملف الجرائم المعد للتقديم أمام محكمة الجنايات الدولية .اضافة اعلان
ففي بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة جاء فيه ان اللجنة رصدت ووثقت التهديد الذي تعرض له الصحفي الشريف بتاريخ 22/11/2023 حين تلقى اتصالات هاتفية ورسائل عبر خاصية الواتس اب من قبل ضباط الاحتلال تتوعده بالقتل والتصفية ان لم يتوقف عن عمله الصحفي بنقل الاخبار والتقارير حول مجريات الأحداث في شمال القطاع .
واظهرت اليوم مشاهد مصورة للزميل الشريف وهو يودع والده ويدفنه في شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعد ان استشهد نتيجة تعرض منزله الى قصف بصواريخ الطائرات الاسرائيلية.
ونوه البيان ان هذه الواقعة ليست الأولى للعاملين في طاقم قناة الجزيرة خلال هذا العدوان حيث سبق واستهدف منزل مراسل قناة الجزيرة الصحفي مؤمن الشرافي في قصف إسرائيلي على منزله في مخيم جباليا بتاريخ 6/12/2023 استشهد على أثره 22 فردا من عائلته من بينهم والداه وعدد من أشقائه وأطفالهم .
وبتاريخ 31/10/2023 استُشهد 19 فردا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة المهندس محمد أبو القمصان في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا ومن بينهم والده واثنتان من أخواته.
وبتاريخ 25/10/2023 استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي بالصواريخ منزل في النصيرات وسط قطاع غزة تسكنه عائلة مراسل الجزيرة الصحفي وائل الدحدوح راح ضحيته عدد من أفراد عائلته بمن فيهم زوجته وابنه وابنته .
وعقب رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام ان هنالك رصد وتوثيق للعشرات من الجرائم بحق الصحفيين وتحديدا استهداف منازلهم مما ادى الى استشهاد مئات من عائلات الصحفيين كثمن انتقامي من حكومة الارهاب الاسرائيلي لعمل الصحفيين المهني الذي نجح بدحض ما اعتادت عليه اسرائيل من كذب وتزييف وقلب للحقائق .
واختتم اللحام ان كل هذه البيانات والوثائق تقدم للاتحاد الدولي للصحفيين واللجان الحقوقية المختصة بالمتابعة مع التصميم على عدم افلات الاحتلال من العقاب وصولا لمشاهدة ضباط وساسة الاحتلال في قفص الإتهام بالمحاكم الدولية .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ضباب

"الأمن" يحذر من الضباب في ساعات المساء والصباح الباكر

منذأقل من دقيقة
Untitled-1

متحور كوروني جديد.. وخبراء يقللون من خطورته

منذ 1 دقيقة
أرشيفية

بعد خان يونس.. هل يكرر الاحتلال مجازره في رفح من أجل تهجير الغزيين؟

منذ 1 دقيقة
أرشيفية

مؤسسات مجتمع مدني عربية تنتقد إقصاءها عن مفاوضات المناخ

منذ 1 دقيقة
قوات الاحتلال تخلي جرحاها من غزة-(وكالات)

الاحتلال يتخبط بالإفصاح عن عدد قتلاه وجرحاه

منذ 1 دقيقة
وزارة الزراعة

18 مليون دينار زيادة في نفقات "الزراعة" في 2024

منذ 1 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ2 ساعة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 