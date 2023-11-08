الصراع في غزة يشكل تحديا للأمن الوطني الأردني بسبب مخططات "التصفية"

زايد الدخيل

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عمان - حذر خبراء أمنيون من أن التطورات المتسارعة للصراع الدائر في قطاع غزة تشكل تحديا حقيقيا للأمن الوطني الأردني، بسبب المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.وأشادوا بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الثابتة والراسخة والواضحة، الرامية إلى ضرورة حلّ الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته، وأبرزها حقّه في التحرُّر من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلّة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.وأكدوا خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى عمان الأمني الذي ينظمه المعهد العربي لدراسات الأمن أمس، ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ما يحدث في قطاع غزة، من أعمال قتل وتدمير واسعة واستهداف للمدنيين وتحديدا النساء والأطفال.وشددوا على أن خرق القانون الدولي يشكل خطرا إستراتيجيا متعدد الأبعاد، لما للقانون من أهمية بالغة في ضبط وتقييد القوات المسلحة ضمن مناطق النزاع؛ إذ يضمن التكافؤ النسبي ويبعد المدنيين عن العمليات القتالية.واستهل الجلسة الأولى العميد محمد مهيدات بكلمة ألقاها ممثلا عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أوضح فيها أن القوات المسلحة الأردنية تنظر إلى القوانين والأعراف الدولية بكل تقدير واحترام، كما أنها تتفق مع المبادئ والقيم التي نشأ عليها الجيش العربي، ومع الدين الإسلامي الحنيف الذي وجهنا قبل 1400 عام فيما يخص الحروب والمعارك، بعدم قتل كهل أو امرأة أو طفل أو تدمير يبوت العبادة، أو الأماكن الآمنة.وقال مهيدات إن البيئة الإستراتيجية الراهنة أصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا وغموضا، ما يفرض على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مزيدا من الأعباء والتحديات التي تتطلب مستوى عاليا من التأهيل والتدريب والجهوزية للتعامل مع المتغيرات والمخاطر التي تتسم بها الظروف الحالية.وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة، سواء من حيث عمليات التهريب على الحدود السورية التي تقف خلفها تنظيمات مؤدلجة ومسلحة وشبكات جريمة، أو من حيث تحشد التنظيمات المسلحة على مقربة من الحدود الأردنية.وأكد أن التطورات المتسارعة للصراع الدائر في قطاع غزة تشكل تحديا حقيقيا للأمن الوطني الأردني، بسبب المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.وحول التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، قال المستشار وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبدالله، إن الانتهاكات الصهيونية المستمرة على مدار الـ75 سنة الماضية جعلت من الاحتلال مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة، وستبقى كذلك إذا لم تقام الدولة الفلسطينية وتنعم بالسلام.وأكد عبدالله أنه في سياق الحديث عن التحديات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، لا بد من الإشارة إلى "ايران باعتبارها مصدرا آخر لعدم الاستقرار في الجزء الشرقي من منطقتنا، خصوصا لدول الخليج التي هي على مقربة منها".ولفت إلى أن الإشكاليات التي تواجه العلاقات الخليجية الإيرانية تأخذ مسارين، أولهما متفائل بتطور العلاقات الخليجية الإيرانية، معتبرا إياها صفحة جديدة من العلاقات انتقلت من مرحلة الصراع إلى مرحلة الحوار والتعاون وثانيهما أقل تفاؤلا بسبب وجود عناصر راديكالية إيرانية لا تريد لهذا التعاون الاستمرار، وتسعى إلى تأجيج الخلافات، والتوسع، ونشر التشيع.وقال إن من أبرز التحديات التي تواجه استمرار التعاون الخليجي الإيراني، تواصل التهديدات الإيرانية في مياه الخليج العربي، والسعي الإيراني لنقل خلافاته مع الولايات الأميركية المتحدة إلى المنطقة العربية، بالإضافة الى زج المنطقة قي سباق تسلح غير تقليدي، الأمر الذي يحول دون إيجاد حلول واقعية.من جانبه، قال الباحث في مركز الحوكمة والسیاسات في جامعة شریف الإيرانية سید علي أمامیان، إن العالم يشهد تحديات أمنية غير مسبوقة تتمثل بالتغير المناخي، وشح المياه، والهجرات الكبيرة، والصراعات المسلحة، وظهور العصابات الإجرامية المنظمة، فضلا عن تنامي المخاطر السيبرانية، وكلها مجتمعة أو منفردة تؤثر على المعايير الأمنية العالمية.وأضاف أماميان أن المعاهدات والمواثيق الدولية تشكل الضامن الرئيس للحد من هذه التحديات، وتؤطر سبل التعامل معها، ما يجعل لوجودها أهمية بالغة في إدارة الصراعات حول العالم.ولفت إلى أن الصراع الفلسطيني الصهيوني أعاد المنطقة إلى حقبة ستينيات القرن الماضي، وأن ليس بإمكان الجانبين العودة إلى ما قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، الأمر الذي جعل من الاحتلال منطقة أمنية هشة، لعدم وجود فهم مشترك للعيش بسلام.ورأى أن الأحداث الجارية في غزة الآن، جعلت من الضرورة بمكان إعادة مأسسة المنطقة العربية أمنيا، وهذا يشكل فرصة لإيران لوضع حلولها ورؤيتها حيال ذلك.وزیر خارجیة مالطا الأسبق ایفارست بارتولو قال إن هناك أشخاصا في الغرب ما زالت لديهم العقلية الاستعمارية، وإن فكرة عدم الانحياز ليست بجديدة على القوى العظمى.وبين بارتولو أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت تفقد مصداقيتها وصورتها أمام شعوب العالم، في الوقت الذي تنحاز فيه إلى الاحتلال الصهيوني وتسانده، فيما تندد بالحرب الروسية الأوكرانية، داعيا إياها إلى أن تستمع الى أصوات الجميع.من جانبه، قال محمد فرغل من المعهد العربي لدراسات الأمن، إن تطور التحديات الأمنية العالمية، المتمثل بتنامي الهجمات السيبرانية، وتعاظم مخاطر الأمن السيبراني، يشكل تحديا أمنيا عالميا بارزا يتطلب تضافر الجهود العالمية لمكافحته.وأضاف فرغل أن أهم سبل الاستقرار الأمني في المنطقة والعالم يتمثل في التمكين الاقتصادي للدول، ما من شأنه أن يحدث تنمية وانفتاحا يحدان من المخاطر الأمنية، مشيرا إلى أن في المنطقة العربية نحو 31 تحالفا غير عسكري، لكن المنطقة ما زالت تعاني من اختلال موازين القوى الاقتصادية، وهو ما يزيد من وتيرة التحديات الأمنية.وفي سياق متصل، قال البرلماني والصحفي في جريدة الدستور حمادة الفراعنة، إن حماس تنظيم فلسطيني مستقل، يشكل امتدادا لأكبر حركة سياسية في العالم العربي، وإن الاحتلال في بادئ الأمر طور تعاملاته مع حماس، سعيا إلى تعزيز وجود فريقين مختلفين في الدولة الفلسطينية؛ لشق الصف وتأجيج الخلافات، والاستفادة من حالة الانقسام الداخلي.وأشاد الفراعنة بالجهود الدبلوماسية الأردنية المتفردة والمتميزة على الصعيد الدولي والعالمي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، وإبقائها حاضرة في المحافل العالمية، خصوصا في ظل الحرب على قطاع غزة، ومساعيه إلى وقف إطلاق النار، وتطوير مشروع هدنة، وفتح ممرات آمنة.وقال عضو منظمة التحرير الفلسطينية جواد دار علي، إن قضية الصراع العربي الفلسطيني الصهيوني كبيرة ومعقدة، ويبدأ حلها من حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، ووقف مخططات الاستيطان والتهجير، وليس على حساب دول الجوار، خصوصا مصر والأردن.وأضاف علي أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الصراع بين الصهاينة والفلسطينيين عندما تجاهل أصوات السلام الرامية الى حل الدولتين، الأمر الذي أوصل المنطقة إلى الانفجار.ويناقش المنتدى على مدار يومين التطورات الأمنية إقليميا ودوليا، والأبعاد الإنسانية للتحالفات الأمنية وانعكاساتها على الاستقرار والتنمية.وتعرض جلسات اليوم لحالة الردع النووي، وقضايا انتشار أسلحة الدمار الشامل، والطاقة النووية والانتشار النووي في الشرق الأوسط، وسبل الوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة؛ فضلا عن آليات التحقق من نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، ويفتتحها المبعوث النرويجي الخاص لشؤون نزع السلاح السفير يورن أوسموندسن، ورئيس هيئة الطاقة الذرية في الأردن الدكتور خالد طوقان.ويحظى الموسم الخامس عشر من منتدى عمان الأمني هذا العام، بمشاركة واسعة من معهد جنيف للدراسات الأمنية، ومعهد البحوث التقنية في قازاخستان.وتشهد أعمال المنتدى تسليم الجوائز للمشاركين في مسابقة عمان الأمنية التي باتت تشهد إقبالا وتناميا واسعا وتسارعا في تطورها.وحضر المنتدى سفراء من عدة دول عربية وأجنبية، وأكاديميون، وخبراء من أميركا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، والنرويج، والسعودية، والإمارات، وإيران، ومصر، بالإضافة إلى الأردن.