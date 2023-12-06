الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: أرسلنا رسائل صارمة أن ما تقوم به إسرائيل يؤثر على علاقاتنا معها

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)
عمان- دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي،الولايات المتحدة إلى العمل مع الأردن والدول العربية لوضع خطة قابلة للتنفيذ محددة المواعيد والتواقيت وآليات التنفيذ من أجل إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.اضافة اعلان
وقال الصفدي في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة مطالبة بمواجهة همجية الحكومة الإسرائيلية وعنصريتها وسياساتها إذا أرادت أمنا وسلاما واستقرارا في المنطقة.
وأكد إنه لا يمكن قبول صمت المجتمع الدولي عن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين مؤكدا أن الصمت الدولي يغطي الهمجية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال إن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين مضيفا اسرائيل أنهت الهدنة التي استمرت سبعة ايام وإنها تأخذ 2.3 مليون فلسطيني في غزة رهينة لعدوانها ولأجندة عنصرية عدوانية وترفض الاستماع إلى أصدقائها الذين ينصحونها أن تلتزم القانون الدولي في هذا العدوان الهمجي الذي تشنه على الفلسطينيين.
وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ستبدأ اليوم جولة جديدة تشمل عدة دول، تؤكد خلالها ان إسرائيل تجاوزت كل الحدود وأنه لم يعد مقبولا هذا الصمت الذي تعتبره إسرائيل وتستخدمه غطاء لجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان اللجنة ستلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ودعا المجتمع الدولي للتحرك حماية لمصالحه التي بدأت تتأثر بشكل كبير في المنطقة.
واشار الى تغير في مواقف المجتمع الدولي تجاه الحرب على غزة وهناك دول التقت مع الدول العربية في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
وبين الصفدي أن الأردن يوظف كل الأدوات المتاحة إضافة إلى الضغط السياسي لوقف الحرب على قطاع غزة مشيرا إلى أن المملكة أرسلت رسائل واضحة وصارمة أن ما تقوم به إسرائيل يؤثر بشكل كبير على علاقاتنا السياسية معها. -(بترا)
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