الصفدي: أرمينيا وقفت إلى جانب القانون الدولي والسلام باعترافها بدولة فلسطين

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، وأكد له خلاله تثمين الأردن الكبير لقرار بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

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وشدد الصفدي أن أرمينيا وقفت إلى جانب القانون الدولي والعدالة والسلام باعترافها بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق السلام العادل والشامل من دون أن تتجسد حرة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وفق حل الدولتين.



وبحث الصفدي وميرزويان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات اللاشرعية التي تتخذها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة واعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وبما في ذلك ضد الكنيسة الأرمنية ورعاياها وممتلكاتها.



وحذر الصفدي من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ومن التداعيات الخطيرة لإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس.

وأكد الوزيران ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيقهما وفق معايير واحدة.



كما بحث الصفدي وميرزويان العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. واتفقا على مواصلة بحث خطوات توسعة التعاون في لقاء قريب يحدد الوزيران موعده لاحقا.--(بترا)