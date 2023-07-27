الصفدي: الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تقوض حل الدولتين

زايد الدخيل

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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن يدين الاقتحامات الاستفزازية في المسجد الأقصى، مؤكدا ان السلام خيار استراتيجي والاستفزازات تقوض حل الدولتين.ولفت الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، النظر إلى خطورة هذه الأعمال الاستفزازية، مشيرا إلى أنه تم مناقشة عدة قضايا إقليمية والتركيز على القضية الفلسطينية والعبء الذي يتحمله الأردن جراء استضافة اللاجئين في ظل تراجع الدعم الدولي.وثمن الصفدي دعم بريطانيا المستمر للأردن، لافتا إلى ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات.وقدم الصفدي الشكر لبريطانيا على قرارها بتسهيل منح تأشيرات إلكترونية للأردنيين للدخول إلى بريطانيا.وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قال إن الأردن يلعب دورا مهما جدا في المنطقة.وأكد كليفرلي تقدير بلاده لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في صناعة السلام في المنطقة والعالم.وشدد على أن العلاقات الأردنية البريطانية قوية في جميع المجالات، مؤكدا أن الأردن حليف استراتيجي وثيق للمملكة المتحدة.