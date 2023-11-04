الصفدي: الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

زايد الدخيل

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عمان- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في "اجتماع عمان"، الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، وضرورة تكثيف الجهود المستهدفة، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.وعقد اجتماع عمان، بمشاركة وزراء الخارجية العرب، القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والاماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والسعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والمصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، السبت.وشدد الوزراء على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، بخاصة القرار الذي قدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والذي يدعو إلى وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.ودان الوزراء الأفعال غير المسؤولة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي تمثل جرائم حرب، تنتهك القيم الإنسانية والأخلاقية، والقوانين الدولية بخاصة اتفاقية جنيف الرابعة كافة.وبعد الاجتماع، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مؤتمراً صحفياً مشتركاً.وفي المؤتمر قال الصفدي "حديثنا اليوم كان صريحاً، ومعمّقاً، عكس مواقف عربية وأميركية متباينة في ما يتعلق بما يجب فعله فورياً لإنهاء هذه الكارثة، لكنه أكد أيضاً الحرص على استمرار انخراطنا بشكل مكثف، لوقف ما لا يمكن إلا أن نصفه بكارثة، ستسكن آثارها المنطقة لأجيال، وعلى أننا نريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين سبيلاً لضمان أمن المنطقة وكل شعوبها".وزاد الصفدي إن "نقاط الالتقاء بيننا، شملت ضرورة إيصال الدعم الإنساني الكافي والفوري والمستدام إلى غزة، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وحماية المدنيين، وضرورة التزام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإطلاق المدنيين، ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم"، مؤكداً بأن "أي محاولةٍ لذلك بالنسبة للأردن ولمصر ولكل الدول العربية جريمة حربٍ أخرى سنتصدى لها بكل طاقاتنا".وأضاف الصفدي "مواقفنا متباينة حول وقف الحرب. نطالب في الدول العربية بوقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار، وإنهاء هذه الحرب وما تنتجه من قتلٍ للأبرياء وما تسببه من دمار، ونرفض توصيفها دفاعاً عن النفس، فهذه حربٌ مستعرةٌ تقتل المدنيين، وتدمر بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم، لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة"، مشدداً على أنها لن تجلب لإسرائيل أمناً، ولن تحقق في المنطقة سلاماً".وشدد الصفدي، على أن قتل الأطفال والنساء يحب أن يتوقف، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تتوقف، وعلى أن تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي.كما أكد في المؤتمر الصحفي، أن الدول العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وترفض توصيف إسرائيل لحربها على غزة، بانها دفاع عن النفس.واشار الصفدي، إلى أن القيم الإنسانية والعلاقات القديمة المستمرة، والحرص على حماية شعوب المنطقة من ويلات العنف والحرب، تفرض العمل المشترك بشكل غير منقطع، لإنهاء هذه الكارثة التي تفجرت يوم 7 من الشهر الماضي، وتدهورت إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.وذكر أن الحوار في الاجتماع، كان شفافا يعكس مواقف عربية وأميركية متباينة، بما يجب فعله فورا لإنهاء هذه الكارثة.وقال الصفدي، إن الكل يريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، سبيلا لضمان امن المنطقة والفلسطينيين والإسرائيليين وكل شعوب المنطقة.وأكد الصفدي الحرص على وقف الحرب في غزة، قائلا إن المواقف أكدت ضرورة إيصال المساعدات الكافية فورا إلى قطاع غزة، ووقف تهجير الفلسطينيين.وأشار إلى أن القتل وجرائم الحرب، يجب أن تتوقف، وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي، لافتا إلى أن هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمنا ولن تحقق في المنطقة استقرارا.وطالب الصفدي بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء هذه الحرب، ونرفض توصيفها دفاعا عن النفس.وأعرب الصفدي عن قلقه من الأوضاع في الضفة الغربية، بحيث يسمح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين الأبرياء، مؤكدا أن على الجميع إيقاف هذا الجنون ووضع حد لإزهاق أرواح الملايين.من جهته، قال بلينكن، إن الجهود المشتركة ضرورية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورأى أن التوصل لوقف إطلاق النار الآن، سيمكن حركة حماس من تجميع قواها وإعادة ما قامت به في السابع من تشرين الأول الماضي.وأشار إلى الحديث عن الحاجة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وواشنطن تدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حركة حماس.وقال إن "على إسرائيل اتخاذ كل الحذر، لتخفيض عدد الضحايا بين المدنيين، ونقلت للإسرائيليين الجمعة، خطوات إضافية لاتخاذها في هذا الشأن.وتحدث بلينكن، عن وجود تركيز على تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وعن الحاجة لوقف مؤقت للأعمال العسكرية لإيصال المواد الإغاثية.وقال، إنه قضى كثيرا من الوقت للتشاور مع الحكومة الإسرائيلية ومع مصر والأمم المتحدة، لوضع قناة لإيصال المساعدات إلى غزة.وأشار إلى وجود 100 شاحنة، تدخل يوميا إلى القطاع، وذلك غير كاف، وتحدث عن العمل على توسيع الوصول للمساعدات الإنسانية، والتأكد من وصولها إلى من يحتاجها، ووضع البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المساعدات واستخدامها وتوزيعها.كما أشار لوجود أسباب تدعو لوضع وقف مؤقت للأعمال العسكرية لإيصال المساعدات، وقال "اتفقنا مع إسرائيل على كيفية تحقيق ذلك".من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن أحداث القتل المؤسفة التي نشهدها في القطاع، لا يمكن تبريرها، ولن نقبل بالدخول في جدل لا طائل منه لتبرير الممارسات المدانة، باعتبارها دفاعا عن النفس.وطالب شكري بوقف فوري لإطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية، وضمان النفاذ الآمن والسريع لها، مضيفاً: على المجتمع الدولي التوصل لوقف إطلاق نار والحيلولة دون استمرار العنف.