الصفدي: العدوان على غزة يترجم السياسات الإسرائيلية المتطرفة

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التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مدريد. وأكد الوزيران ضرورة وقف النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى القطاع.وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم عل الشعب الفلسطيني وما يسببه من قتل ودمار.وقال الصفدي إن هذا العدوان يعكس انتقامية وحشية فجة، ويترجم السياسات الإسرائيلية المتطرفة التي تنكر إنسانية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة.وثمن الصفدي موقف إسبانيا الواضح في المطالبة بوقف النار والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً حقه في العيش بأمن وسلام في دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين.واتفق الوزيران على استمرار العمل المشترك لوقف الكارثة، ومن أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.