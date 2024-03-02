السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: المرأة الأردنية تثبت كفاءتها ومقدرتها في مواقع عملها

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
 قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أمس، إن دعم وتمكين المرأة الأردنية، محور اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، إذ شهدنا منذ بداية عهده جلالته، تخصيص مقاعد كوتا للمرأة العام 2003، لتكون هذه الخطوة موصولة بتاريخ من العمل والنضال للمرأة التي تبوأت مواقع قيادية مهمة في الدولة الأردنية، وأثبتت كفاءة ومقدرة في كل المواقع التي شغلتها.اضافة اعلان
وأضاف خلال رعايته انطلاق مؤتمر "المرأة الأردنية في مسيرة التحديث..آفاق وميثاق" الذي ينظمه حزب الميثاق الوطني، أن المرأة الأردنية برهنت مقدرتها العالية على إدارة الشأن العام بفضل الدعم الملكي، إذ كان جلالة الملك عبدالله الثاني يطلق مع باكورة المئوية الثانية للدولة مشروعاً وطنياً كبيراً لتحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وبين أن مجلس النواب أقر حزمة مشاريع قوانين التحديث السياسي التي عبدت الطريق أمام مشاركة أوسع للمرأة والشباب وتحقيق تمثيل فاعل لهم تحت قبة البرلمان وتماشت مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخرجت على نحو يلبي التطلعات، بالوصول إلى برلمانات حزبية تعمل على ترجمة برامجها من تحت قبة البرلمان.
وأكد الصفدي، أن دور المرأة الأردنية في مجلس النواب منذ وصولها لقبة البرلمان، كان فاعلاً ومميزاً، إذ أثبتت وجودها بكل كفاءة واقتدار، وتولت رئاسة عدد من اللجان النيابية، ومثلت الأردن في العديد من المحافل الدولية خير تمثيل، مشيرا إلى أن المجلس أجرى تعديلات على نظامه الداخلي بما يضمن وجود المرأة في المكتب الدائم، التزاماً من المجلس بمواكبة مسيرة التحديث الشاملة.
بدورها، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية د. هيفاء أبو غزالة، أن تعزيز مكانة المرأة سياسيا واقتصاديا هدف محوري في المنطقة العربية.
وقالت إن الجامعة العربية سعت دائماً إلى تبنى استراتيجيات وآليات تعزز من دور المرأة المهم في المسار السياسي، فاعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية (2023-2028)
من جانبه، قال الأمين العام لحزب الميثاق الوطني د. محمد المومني، إن المرأة الأردنية لعبت دورا مهما في مسيرة التحديث، فعلى مر الأعوام، شهد الأردن تقدما متواصلا في مجال حقوق المرأة، وحقق تقدما ملحوظا في زيادة مشاركتهن السياسية والانخراط في الأحزاب.
وأشار إلى منح المرأة الأردنية حق التصويت والترشح لمقاعد مجلس النواب، وتعديل التشريعات لزيادة تمثيلها في المجال السياسي.
من جهتها، قالت الأمين العام لمساعد شؤون الأسرة والمرأة في الحزب سناء مهيار، إن يوم المرأة هذا العام ليس ككل عام، فهو استثنائي ومؤلم ويتناقض مع كل الشعارات الإنسانية، كيف لا، ونحن نرى المرأة والأم الفلسطينية تعاني ويلات العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القاضية الكنسية كريستين فضول-(أرشيفية)

القاضية الكنسية فضول: "قانون العائلة" الجديد يمنع الزواج دون 18 عاما

منذ 50 دقيقة
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(أرشيفية)

32 % تراجع المداخيل الشهرية للاجئين السوريين

منذ 51 دقيقة
خريطة توضح مسار الناقل الوطني-(أرشيفية)

الحكومة و"الناقل الوطني".. ما السيناريوهات؟

منذ 52 دقيقة
Untitled-1

غزة.. العالم يتبع الأردن بفتح مظلة الإنزالات

منذ 53 دقيقة
NERC-banner_02

هاجس الجوع يسيطر على اجتماع "الأغذية والزراعة"

منذ 54 دقيقة
معان

معان: التكريم الملكي تحفيز لمؤسسات تقود عجلة التنمية

منذ 58 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم
د.خليف أحمد الخوالدة

توضيح بشأن تعديل "التقاعد المدني"

د.خليف الخوالدة |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 