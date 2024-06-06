 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي: النشامى يهدون الوطن أجمل هدية بالتزامن مع احتفالاتنا باليوبيل الفضي

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن منتخب النشامى بفوزه اليوم على منتخب طاجكستان، قد أهدى الوطن أجمل الأفراح بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.اضافة اعلان

وأضاف الصفدي: ببلوغ النشامى بطولة  كأس آسيا والتصفيات الحاسمة لكأس العالم، زادت أفراحنا بهجة وسرورا، ونثروا السعادة في مختلف أرجاء الوطن، فتحية الفخر بهم، والف مبروك لسيد البلاد مولاي المفدى راعي الرياضة الأول.

وتابع الصفدي: كان لحضور سيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله تدريبات المنتخب قبل أيام ومن ثم مباراة اليوم الأثر الكبير في بث العزيمة في نفوس النشامى ونبارك له هذا الفوز، ونبارك لسمو الأمير هاشم بن الحسين وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولأبناء شعبنا العظيم كافة.
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